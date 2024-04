Le succès de Cupra est largement dû au Formentor. Récompensé pour ses lignes personnalisées et sa large gamme de motorisations, le SUV aux lignes de coupé a été l'un des plus populaires du segment C, y compris en France.

Aujourd'hui, quatre ans après son lancement, il est temps de procéder à un restylage (disponible à partir de juillet), qui permet d'améliorer encore la formule en rendant le modèle phare de la marque espagnole plus technologique et plus puissant.

Cupra Formentor restyling, l'extérieur

Les nouveautés du Formentor 2024 commencent par son style, qui a été revu en détail sans altérer la forme dynamique du coupé crossover. À l'avant, nous trouvons de nouveaux phares LED matriciels avec des éléments triangulaires qui rappellent le style adopté par le Tavascan. Cupra a également revu l'entrée d'air et la zone de la calandre, ce qui rend la face avant encore plus agressive.

La gamme de jantes en alliage a été mise à jour, avec un choix de huit styles et tailles différents entre 18 et 19. À l'arrière, la barre de LED illumine le logo Cupra au centre, tandis que les blocs optiques reprennent le motif triangulaire.

Huit couleurs sont disponibles : Century Bronze Matt, Eceladus Grey Matt, Fiord Blue, Midnight Black, Glacial White, Magnetic Tech, Graphene Grey et Magnetic Tech Matt.

Cupra Formentor restylé, l'intérieur

À bord, la sellerie du Formentor est toujours d'un haut niveau, avec diverses pièces fabriquées par impression 3D et de la microfibre végétalienne recyclée à 73 %. On notera l'option de sièges CUPBucket (identiques à ceux de la VZ5) sur les versions VZ et les inserts noirs sur le volant, les bouches d'aération et la console centrale.

Au centre se trouvent le nouvel écran d'infodivertissement de 12,9 pouces et, en dessous, le curseur rétroéclairé pour les commandes tactiles de la climatisation et du volume de la radio.

En termes de technologie, la Cupra est équipée du nouveau système audio à 12 haut-parleurs et 425 W, réalisé en collaboration avec Sennheiser.

Cupra Formentor restylé 2024, les dimensions

Modèle Cupra Formentor Longueur 4.450 mm Largeur 1.840 mm Hauteur 1.520 mm Empattement 2.680 mm Capacité du compartiment à bagages 450/1.505 litres

Cupra Formentor restylé 2024, les moteurs

Au lancement, la Formentor restylée peut être commandée en huit motorisations différentes. Le moteur d'entrée de gamme reste le 1.5 TSI de 150 ch, avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports. La puissance augmente avec le 2.0 TSI, qui se décline en 204 ch (avec boîte automatique à double embrayage à 7 rapports et transmission intégrale 4Drive), 265 ch (avec boîte automatique et traction avant) et 333 ch (DSG et 4Drive).

Cette dernière représente le sommet de la gamme, améliorant la puissance de la version précédente de 23 ch et bénéficiant de l'ajout du Torque Splitter et du système de freinage Akebono (en option). Deux atouts hérités de la VZ5 de 390 ch qui, pour l'instant, n'a pas été confirmée par Cupra.

Mais ce n'est pas tout, car la Formentor est également disponible avec un 1.5 TSI mild hybrid essence de 150 ch, un 2.0 TDI diesel de 150 ch et en deux versions hybrides rechargeables. Toutes deux basées sur le 1.5 TSI, elles ont des puissances allant de 204 ch à 272 ch et utilisent une batterie de 19,7 kWh qui permet de parcourir plus de 100 km en mode électrique.

La batterie peut être rechargée avec un courant continu de 50 kW et un courant alternatif de 11 kW.