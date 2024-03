La Cupra Formentor qui attend l'arrivée du restylage dans le courant de l'année 2024, nous fait patienter avec de nouvelles versions spéciales, parmi lesquelles celles qui sont animées par le moteur 2,5 cylindres de 390 ch d'origine Audi.

Il s'agit des CUPRA Formentor VZ5 Century Bronze et Enceladus Grey, déjà annoncées il y a un mois, auxquelles s'ajoutent les versions Impulse et Tribe Edition, toutes deux associées au groupe motopropulseur plug-in de 204 ch.

Spécificités à l'affiche

La Cupra Formentor Impulse propose de série des jantes en alliage de 19 pouces noires et cuivrées, une teinte de carrosserie métallisée, un écran central de 12 pouces, un hayon à commande électrique, un système d'aide au stationnement, une caméra de recul, un câble de recharge Mode 3, un régulateur de vitesse adaptatif et prédictif, un système d'assistance latérale, un système d'alerte de sortie de route et un système de reconnaissance des panneaux de signalisation.

Cupra Formentor, de 3/4 avant Cupra Formentor, 3/4 arrière

La Cupra Formentor Tribe Edition, en revanche, est équipée de jantes noires en alliage de 19 pouces, d'une carrosserie Midnight Black, d'une calandre, de moulures, de passages de roues et de boîtiers de rétroviseurs assortis, de sièges avant enveloppants noirs Dynamic, de pédales en aluminium, d'un écran central de 12 pouces, d'un hayon électrique, d'un système d'aide au stationnement, d'une caméra de recul, d'un câble de recharge MODE 3, d'un régulateur de vitesse adaptatif et prédictif, d'une assistance latérale, d'une alerte de sortie et d'une aide à la sortie, d'une reconnaissance des panneaux de signalisation et d'une aide à la conduite.

La plus puissante

Annoncées il y a un mois, les Cupra Formentor VZ5 Century Bronze et Enceladus Grey, toutes deux animées par le 2,5 cylindres Audi de 390 ch et 480 Nm de couple, s'apprêtent également à débarquer. Équipées de série de jantes en alliage noir de 20 pouces, de sièges enveloppants en cuir noir et d'un toit ouvrant panoramique électrique.