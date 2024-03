Le 22 février 2018, la marque Cupra est née. Ce jour-là, nous avons fait l'annonce en vous montrant le premier modèle : un Cupra Ateca de 300 ch. Aujourd'hui, la marque espagnole, née d'une émanation de Seat, célèbre cet anniversaire en présentant les éditions limitées du Cupra Formentor VZ5.

Nous parlons au pluriel car il s'agit de deux modèles qui se distinguent par deux couleurs extérieures différentes (l'un est fini en Century Bronze Matt et l'autre en Enceladus Grey Matt), mais au total 222 unités seront assemblées pour rendre hommage à ce 22/2/2018. Le prix sera annoncé dans les prochaines semaines.

Pourquoi le Formentor VZ5 ?

Cupra a parcouru un long chemin depuis ce mois de février 2018. "Le Formentor VZ5 (où VZ signifie Veloz en espagnol, c'est-à-dire rapide, et 5 pour le moteur 5 cylindres, ndlr) est l'expression ultime de la performance de la combustion et l'incarnation du désir de la marque d'inspirer la prochaine génération de passionnés de voitures", explique Sven Schuwirth, vice-président exécutif de Cupra pour les ventes et le marketing.

Ces éditions limitées rendent donc hommage au VZ5, "en reproposant l'esthétique sportive du véhicule et en améliorant son design à l'intérieur comme à l'extérieur". Elles sont toutes deux équipées du moteur TSI 5 cylindres de 2,5 litres, qui développe 390 ch (287 kW) et 480 Nm de couple.

Ce qui les différencie

Les deux modèles en édition limitée sont des options à part entière et, comme indiqué précédemment, se distinguent par de nouvelles couleurs extérieures. L'édition limitée Century Bronze est dotée de coques de rétroviseur spéciales, de tuyaux d'échappement en fibre de carbone, de jantes en alliage de 20 pouces en cuivre (il existe également une option noire), d'un lettrage CUPRA en chrome foncé et de logos en cuivre à l'intérieur et à l'extérieur. L'intérieur comprend des sièges CUPBucket noirs et un tableau de bord à surpiqûres noires pour perpétuer la sensation de sportivité.

L'édition limitée Enceladus Grey, quant à elle, arbore des logos CUPRA chromés foncés ainsi que certains éléments décoratifs intérieurs, des coques de rétroviseurs, des sorties d'échappement en fibre de carbone et des jantes noires de 20 pouces (également disponibles en option cuivrée). À l'intérieur, cette édition bénéficie également de sièges CUPBucket noirs et d'un tableau de bord à surpiqûres noires.