Ce n'est un secret pour personne : les voitures à transmission manuelle sont en voie de disparition. La boîte de vitesses à trois pédales et à changement de vitesse automatique n'est plus disponible que sur une petite poignée de nouveaux véhicules et, malgré quelques bonnes nouvelles récentes concernant les parts de marché, ce n'est qu'une question de temps avant que le levier de vitesses ne disparaisse à jamais.

La division M de BMW est l'une des rares marques à proposer encore une option manuelle, mais elle prévient que ce choix disparaîtra bientôt.

BMW Z4 M40i 2025 avec boîte manuelle à six rapports

Dans une interview accordée au magazine italien Quattroruote, Frank Weber, membre du conseil d'administration de BMW, a confirmé que les jours de la division M étaient comptés.

"Ce sont des produits amusants, mais soyons honnêtes, les volumes sont de plus en plus réduits. Il n'est donc plus logique de les développer. Si vous voulez une M manuelle, vous devez l'acheter maintenant".

BMW a déclaré par le passé que la préférence des clients l'avait poussé à continuer à proposer des transmissions manuelles, construisant ainsi une niche solide alors que les concurrents tournent le dos aux puristes. En Amérique, M propose actuellement les M2, M3 et M4 avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports en option. Dans des pays comme le Royaume-Uni, seule la M2 est proposée avec une boîte manuelle en option, en raison d'un manque de demande pour les trois pédales dans les grosses voitures, selon BMW. En France, sur le site du constructeur allemand, aucun de ces modèles est proposé en manuelle.

"Nous avons des clients qui parcourent 25 000 à 30 000 kilomètres par an et qui ne veulent pas rester dans les embouteillages à changer de vitesse"

Les passionnés semblent suivre les conseils de Frank Weber. BMW nous a indiqué le mois dernier que plus de 50 % des nouveaux acheteurs de M2 ont opté pour la boîte à six vitesses, tandis qu'environ 20 % des acheteurs de M3 et M4 ont opté pour la boîte manuelle. BMW a constaté une demande suffisante sur le marché pour lancer une version manuelle de la Z4 en décembre, rejoignant ainsi sa sœur Supra portant le badge Toyota, qui a lancé une variante à boîte manuelle en 2022.

Bien qu'il y ait de nombreux modèles à boîte manuelle dans la gamme BMW, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils restent plus longtemps qu'un cycle de production, si l'on en croit les déclarations de Frank Weber.

Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans le monde de BMW. Le membre du conseil d'administration a déclaré à Quattroruote que la M3 Touring, proposée uniquement en dehors des États-Unis, s'est vendue trois fois plus que prévu, ce qui a conduit la société à développer une nouvelle M5 Touring.