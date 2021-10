Le cinq cylindres 2,5 litres TFSI, au sein du groupe Volkswagen, c'est chasse gardée. Ce moteur, plusieurs fois primé, équipe les Audi RS 3, TT RS et RS Q3 depuis quelques années et se distingue par un caractère et une sonorité d'un autre temps.

Si quelques marques du groupe Volkswagen, dont Volkswagen justement, ont lorgné sur ce moteur pour certains de leur modèle exclusif, ce bloc n'a jamais été installé sous un autre capot qu'une Audi, à l'exception de quelques voitures aux volumes confidentielles, comme les Donkervoort par exemple.

Mais ça, c'était avant l'arrivée du Cupra Formentor VZ5, le modèle le plus puissant de la jeune marque ibérique qui s'est émancipée de Seat en 2018. Le Cupra Formentor VZ5 est une sorte d'ovni dans l'industrie automobile actuelle, qui ne jure que par l'électrification. Il a évidemment profité des synergies avec la RS 3, qui vient tout juste d'être renouvelée, avec quelques éléments communs entre les deux modèles.

Il y a donc le cinq cylindres 2,5 litres TFSI, mais qui développe 10 équidés de moins dans le SUV espagnol, puisque Cupra annonce 390 chevaux et 480 Nm de couple, contre 400 chevaux et 500 Nm pour la nouvelle RS 3. Les deux modèles sont équipées d'une boîte de vitesses robotisées à double embrayage à sept rapports, de quatre roues motrices et d'un étonnant mode "Drift".

Évidemment, pour s'offrir un tel modèle avec un tel moteur sous le capot, il faudra mettre la main au portefeuille, en l'occurrence 59 990 euros au minimum, auquel il faudra ajouter un malus compris entre 16 000 et 20 000 euros en fonction des équipements sélectionnés. De série, la dotation est plutôt complète, puisqu'elle reprend les éléments de la version VZ auxquels s'ajoutent :

Pack extérieur Noir Mat

Inserts carbone extérieurs à l’avant et à l’arrière

Quadruple-sortie d’échappement Copper disposée en double-étage

Lettrage "Cupra" et logo "VZ5" en Dark Chrome sur le hayon

Jantes alliage de 20 pouces Supreme Black Copper

Volant Supersports Cupra avec boutons satellites

Pack Drive Assist XL

Système de freinage sport Akebono

Peinture métallisée

TopView Camera 360°

Pack Hiver

Tapis de sol siglés "VZ5"

DCC avec Torque Splitter et mode "Drift"

Le Cupra Formentor VZ5 sera proposé en édition limitée à 7000 exemplaires dans le monde. Avec un prix avoisinant les 80 000 euros, clé en main, pas sûr que les clients français se bousculent au portillon, ces derniers préférant sans doute mettre quelques milliers d'euros supplémentaires et s'offrir la nouvelle Audi RS 3, pourvue du même moteur, et indissociable de ce cinq cylindres.