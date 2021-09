Vous connaissez Donkervoort ? Il s'agit de voitures de sport ultralégères fabriquées à la main aux Pays-Bas depuis plus de quarante ans. Et comme la ligne des modèles l'évoque, elles répondent à un souci de simplicité, de puissance et de légèreté, les principes que Colin Chapman a insufflés à sa légendaire Lotus Seven.

C'est une condition préalable pour apprécier pleinement la Donkervoort D8 GTO Individual Series qui vient d'être dévoilée, la dernière édition des GTO néerlandaises dédiées à ceux qui veulent un maximum de puissance et de personnalisation. En pratique, la seule limite aux possibilités de personnalisation de la voiture est l'imagination du client, qui peut compter sur le moteur ABT Sportsline cinq cylindres turbo 2.5 de 435 ch qui répond aux réglementations européennes d'homologation routière.

Le prix de base, hors taxes, est de 162 900 euros, soit pas loin de 200 000 € avec la TVA.

435 ch du 5 cylindres Audi mis au point avec ABT

Avant de décrire les possibilités de personnalisation quasi infinies réservées à cette Donkervoort D8 GTO Individual Series, plus puissante, plus rapide et plus agile que les précédentes D8 GTO, attardons nous sur la mécanique qui fascine tant les clients de la marque néerlandaise. Pour la première fois, le moteur 2.5 TFSI d'origine Audi a été retravaillé en collaboration avec le préparateur allemand ABT Sportsline.

Dans la pratique, les ingénieurs des deux entreprises ont tiré le meilleur parti de l'historique cinq cylindres allemand turbocompressé, portant la puissance à 435 ch de 6430 à 7000 tr/min et le couple maximal à 570 Nm dans la large plage de 1750 - 6350 tr/min. La mise au point du moteur comprend des modifications du matériel et du logiciel du calculateur, ainsi que l'adoption d'un refroidisseur intermédiaire plus grand et de nouveaux injecteurs. Les travaux n'ont pas entraîné d'augmentation de la consommation de carburant ou des émissions, à 8 l/100 km d'essence et 191 g/km de CO2.

Avec un poids de seulement 680 kg (rapport poids/puissance de 1,5 kg/ch) et équipée d'une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports Tremec à course courte, la D8 GTO Individual Series atteint 286 km/h, le 0 à 100 km/h en 2,6 secondes et 200 km/h en 7,6 secondes.

Version de base à configurer au choix

Par rapport aux autres D8 GTO, la série Individual se distingue par une carrosserie plus simple et plus nette, grâce à la suppression de nombreux volets, prises d'air et évents. La marque Donkervoort a également été déplacée de la partie supérieure du nez au centre de la calandre.

Plutôt que de proposer des packs d'accessoires prêts à l'emploi, la "série individuelle" (Individual Series) est proposée au client comme un modèle de base à configurer à sa guise, y compris la forme des sièges, la sellerie, les garnitures intérieures et extérieures, le volant avec ou sans direction assistée, la capote ou le niveau d'insonorisation, selon qu'il souhaite l'utiliser davantage sur circuit ou sur route.

Elle peut également être fournie non peinte ou avec des jantes en carbone.

Si vous recherchez le confort ultime, vous pouvez également demander des sièges chauffants, la climatisation et une caméra de recul, ainsi que des échantillons de couleurs, une carrosserie non peinte, une peinture multicolore ou tout autre élément que le client a en tête. Des jantes en fibre de carbone font également partie de la liste d'options, qui comprend une boîte de vitesses séquentielle à six rapports et des réglages personnalisés pour la suspension, les freins, la télémétrie et les détails de la JD70 R.

À toutes ces propositions de personnalisation de la voiture en elle-même, il faut encore ajouter les propositions de Donkervoort concernant un ensemble de bagages personnalisés, des vêtements sur mesure du fabricant néerlandais, un casque et une combinaison de course. Pour avoir une idée de ce que vous pouvez faire avec la Donkervoort D8 GTO Individual Series, il suffit de regarder de plus près la voiture de lancement qui figure également dans la brochure jointe ci-dessous.