Nous savons, ici à la rédaction, que de nombreux nouveaux SUV attendent d'être dévoilés en 2024, mais le plus spécial pourrait bien être la CUPRA Terramar. Après tout, il est probable qu'elle devienne le best-seller de la marque espagnole et l'un des succès commerciaux de cette année.

Vous pensez qu'il s'agit d'un SUV électrique ? Pas du tout. Au contraire, c'est la dernière CUPRA à sortir avec des moteurs à combustion (hybridation légère, on l'aura compris, pour obtenir le label Eco), même si elle aura aussi des versions hybrides rechargeables qui offriront vraisemblablement une centaine de kilomètres d'autonomie électrique.

La CUPRA haut de gamme

Le Terramar fera partie du segment C-SUV aux côtés du Formentor et de l'Ateca. De plus, il partagera la même chaîne de production que la nouvelle Audi Q3 à Gyor, en Hongrie, ce qui en fera probablement la CUPRA la plus luxueuse et la mieux assemblée de toutes. Atteindra-t-elle même le niveau premium ?

La réponse viendra lorsque nous découvrirons la voiture entre nos mains, ce qui se produira dans les prochains mois. Ce qui semble clair, c'est son design, car la voiture a déjà été montrée lors d'un événement officiel, et la reconstitution ci-jointe montre fidèlement sa ligne esthétique. La partie avant avec le nouveau "nez de requin" de l'entreprise personnalise un peu plus l'ensemble.

Galerie: Photos - Cupra Terramar, présentation aux employés de l'usine Audi de Gyor

9 Photos

Familiale... et sportive

Comme il ne s'agit pas d'un SUV coupé, il s'agira d'un modèle familial parfait. Il disposera d'un vaste espace intérieur et d'un grand coffre, qui devrait avoir une capacité de plus de 500 litres.

Cependant, en tant que bonne CUPRA, le conducteur appréciera la sensation de sportivité. La suspension adaptative DCC et la direction progressive (avec rapports de démultiplication variables) ne devraient pas manquer pour bien négocier les virages sans compromettre le caractère touristique d'une voiture de ce type.

CUPRA Terramar, pour 35 000 euros ?

Nous ne savons encore rien de l'intérieur, mais il y a fort à parier qu'il conservera la digitalisation complète du Formentor. Pourrait-il hériter de l'habitacle du Tavascan 100% électrique ? L'idée n'est pas improbable, mais nous attendons les images officielles.

Il est encore trop tôt pour parler des prix de la CUPRA Terramar 2024. Toutefois, le prix d'entrée de gamme devrait se situer aux alentours de 35 000 euros. Ce ne serait pas surprenant, puisque la Formentor la moins chère, équipée du moteur à essence 1,5 TSI de 150 ch, sans hybridation légère et d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports, vaut près de 31 000 euros.

Que pensez-vous de cette voiture et serait-elle l'une de vos candidates si vous deviez changer de voiture dans un avenir proche ? Répondez-nous en dessous de l'article !

