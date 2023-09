Le nouveau Cupra Formentor a récemment été aperçu sur route ouverte, cachant ses changements sous un subtil camouflage. Initialement lancé en 2020, sa nouvelle silhouette fait partie du rafraîchissement à mi-parcours de la Cupra, prévu pour les modèles de l'année 2024.

Cupra est la marque de Seat dédiée à la performance, ce qui la place également dans le vaste giron de Volkswagen AG. Le Formentor est un petit SUV de type coupé qui partage sa plateforme avec le Seat Ateca et la VW Golf. Il est équipé de plusieurs groupes motopropulseurs, dont des moteurs quatre cylindres de 1,5 et 2,0 litres, ainsi que d'un moteur hybride 1,4 litre turbocompressé développant jusqu'à 242 chevaux.

Galerie: Photos du Cupra Formentor - aout 2023

11 Photos

Les mises à jour visuelles sont subtiles, mais reflètent le style de la Cupra Tavascan électrique. La version actualisée du Formentor comprend une paire de nouveaux phares, une nouvelle calandre avec une prise d'air révisée et un pare-chocs avant modifié. Contrairement à la plupart des camouflages de véhicules, qui recouvrent la voiture d'une couche de motifs, le Formentor est subtilement déguisé pour ressembler à la version actuelle et se fondre dans la masse des autres véhicules.

À l'arrière, les changements sont moins importants et moins prononcés. Cependant, il semble y avoir de nouveaux graphismes pour les feux arrière ainsi que des révisions dans les coins extérieurs du pare-chocs arrière et autour de la plaque d'immatriculation.

D'après ce que nous savons, l'intérieur devrait être revu avec un écran d'infodivertissement plus grand. Ce changement sera probablement le bienvenu puisque la majorité des commandes du Formentor sont gérées via l'interface tactile.

Pour l'instant, rien n'a été annoncé quant à l'évolution de la gamme de motorisations. Cependant, il est possible que Cupra apporte quelques modifications pour augmenter la puissance tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Fondée en 1985 en tant que marque dédiée à la performance chez Seat, Cupra est la société à l'origine des victoires de Seat en sport automobile dans la Coupe du monde des rallyes, le Championnat du monde des voitures de tourisme et la Coupe du monde des voitures de tourisme électriques. Outre les modèles Formentor, Ateca et Taviscan, Cupra fabrique la Born, une petite voiture électrique, et la Leon Sportstourer.