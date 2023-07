Cupra est en train de concevoir un crossover Formentor revu et corrigé. De nouvelles photos-espionnes le montrent en train de faire des essais sur le circuit du Nürburgring, avec ses boucliers avant et arrière recouverts de camouflage pour dissimuler les mises à jour stylistiques de mi-cycle.

Le camouflage à l'avant est plus explicite qu'auparavant. La calandre est beaucoup mieux définie, avec une grande ouverture dans le pare-chocs inférieur. Les photos montrent que le Formentor reçoit également de nouveaux phares plus fins avec trois feux de jour à LED triangulaires, comme ceux qui ont fait leurs débuts sur le Tavascan 2024. Le crossover semble également un peu plus agressif.

Galerie: Nouveaux clichés de la Cupra Formentor

10 Photos

Ce Formentor porte beaucoup plus de camouflage à l'arrière que la dernière fois que nous l'avons vu, mais on ne sait pas exactement pourquoi. La carrosserie sous-jacente semble inchangée par rapport aux précédents clichés, même si Cupra a peut-être apporté quelques modifications aux feux arrière qu'il souhaitait cacher cette fois-ci. Le crossover est équipé de quatre sorties d'échappement séparées par un diffuseur simple, mais d'allure sportive.

Nous n'avons pas encore vu l'habitacle du Formentor revisité. Cependant, les nouveaux clichés de l'extérieur donnent un aperçu de l'intérieur, qui semble inchangé. On retrouve le même grand écran central d'infodivertissement, avec le tableau de bord qui recouvre les compteurs. Cupra pourrait modifier certains éléments de finition et mettre à jour le logiciel d'infodivertissement, mais les clients ne devraient pas s'attendre à une refonte radicale lorsqu'ils monteront à bord de la version remaniée.

Nous n'avons pas de détails sur le groupe motopropulseur. Le Formentor actuel est équipé d'un quatre cylindres 2,0 litres turbocompressé de 306 chevaux et d'un système hybride rechargeable de 1,4 litre développant 241 chevaux. Comme il s'agit d'un rafraîchissement de milieu de cycle, nous ne nous attendons pas à ce que Cupra apporte des changements substantiels au niveau du moteur, mais le constructeur pourrait nous surprendre en apportant quelques modifications.

La marque n'a pas encore annoncé quand elle dévoilerait la Formentor redessinée. La production du modèle actuel a débuté en 2020, il n'est donc pas si vieux. Cependant, les rumeurs prétendent que le crossover redessiné sera mis en vente au printemps prochain, de sorte que nous pourrions voir Cupra le révéler plus tard cette année ou au début de l'année prochaine.

Cupra est la branche sportive de SEAT et a été lancée en 2018. Le Formentor est devenu le modèle le plus vendu de la marque. Il a représenté près de 64 % des ventes de Cupra en 2022, avec 97 600 livraisons. L'année dernière a été la meilleure pour Cupra depuis son lancement, avec 152 900 véhicules vendus.