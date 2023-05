Le succès de Cupra dans ses premières années a été principalement alimenté par le Formentor, l'un des SUV crossover les plus réussis de ces dernières années en termes de design et de performance. Bien que la marque espagnole se concentre principalement sur les modèles électriques dans un avenir proche, le Formentor continuera d'occuper une place importante dans la gamme.

C'est pourquoi un restylage substantiel est attendu prochainement, non seulement en termes d'esthétique, mais aussi de technologie.

Les changements à l'intérieur et à l'extérieur

Notre rendu est basé sur le modèle qui a été rapidement présenté lors de l'événement" Unstoppable Impulse" qui s'est tenu en juin 2022. Pour l'occasion, Cupra a également montré en avant-première le restylage des Born, Leon et Leon Sportstourer, ainsi que les premiers prototypes des Tavascan et Terramar.

Les principales modifications esthétiques du Formentor se concentreront sur la face avant, avec l'adoption d'une calandre dont la forme s'inspire du Tavascan.

De nouvelles jantes en alliage et de nouvelles teintes de carrosserie sont également prévues, y compris les teintes mates qui restent parmi les plus populaires pour le Formentor.

Le restylage pourrait recevoir un nouvel écran d'infodivertissement avec des boutons de climatisation rétroéclairés pour améliorer la visibilité lors de la conduite de nuit. Il est cependant peu probable que le Cupra soit équipée de l'écran de 15 pouces du Tavascan, qui pourrait n'être destiné qu'à la Terramar, positionnée plus haut dans la gamme que le Formentor.

Le choix des sièges pourrait être complété par la sellerie Alcantara, récemment apparue sur la Tribe Edition, et la Cup Bucket (réalisée en collaboration avec Sabelt) sur la VZ5. Ces derniers sont d'ailleurs toujours disponibles en option sur la VZ de 310 ch vendue exclusivement en Allemagne.

Des moteurs revus et corrigés

En ce qui concerne les groupes motopropulseurs, le Cupra devrait revoir certaines variantes tout en améliorant l'efficacité et la puissance. Les moteurs essence 1.5 TSI de 150 ch pourraient devenir des hybrides légers comme ceux des gammes Leon et Leon Sportstourer, tandis que les moteurs 2.0 plus puissants de 190, 245 et 310 ch devraient rester intacts sans aucune électrification.

Une confirmation est également en vue pour le 2.0 TDI de 150 ch, tandis que les hybrides rechargeables pourraient compter sur une batterie plus importante (peut-être la même que celle envisagée pour le Terramar), avec des conséquences directes sur la puissance globale et l'autonomie électrique.

Il est donc possible que ces versions dépassent les 204 et 245 ch des modèles actuels, avec une autonomie qui, selon les premières rumeurs, pourrait être de l'ordre de 90-100 km. Et la VZ5 ? Le Formentor la plus puissante de tous les temps, avec un cinq cylindres de 390 ch, ne sera probablement pas confirmée.

Débuts et prix possibles

Bien que le restylage ait, en fait, déjà été présenté à la presse à l'été 2022, Cupra n'a pas encore officiellement défini les débuts du Formentor restylé. Toutefois, les premiers teasers pourraient être publiés d'ici la fin de l'année 2023, avec une entrée en concession possible au printemps 2024.

Naturellement, le restylage s'accompagnera d'une légère hausse des prix, la version de bas, la 1.5 TSI, pouvant débuter à 36-37 000 € et atteindre 54-55 000 € pour la VZ de 310 ch.