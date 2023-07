Cupra est de retour sur le Nürburgring pour une nouvelle séance d'essais avec la Leon redessinée sous la forme d'un break. La marque espagnole appartenant à SEAT emmène son break sportif pour quelques tours sur le circuit légendaire. Alors que la quasi-totalité du bouclier avant est toujours camouflée, nous pouvons enfin jeter un coup d'œil aux nouveaux phares de la Leon rajeunie.

Il s'agit d'une paire de phares légèrement plus fins avec trois éléments triangulaires à LED pour les feux de jour. Cette configuration remplace le design précédent avec des DRL en forme de C qui suivent la forme du phare et rend le modèle plus conforme à des véhicules tels que le Tavascan et le Terramar.

Le pare-chocs avant et la calandre ont également été modifiés. Il ne semble pas y avoir de changements à l'arrière, puisque ce prototype est équipé d'un système d'échappement à quatre sorties.

Galerie: La nouvelle Cupra Leon restylée aperçue sur le Nürburgring

10 Photos

En parlant de ces quatre sorties à l'arrière, elles indiquent que cette voiture d'essai est équipée d'un moteur 2,0 litres TSI turbocompressé sous le capot. Il s'agit du groupe motopropulseur le plus puissant de la Cupra Leon, avec une puissance maximale de 300 chevaux dans cette application.

Il existe également une variante moins puissante de 190 chevaux de ce moteur, ainsi qu'un TSI 1,5 litre de 150 chevaux. Si vous souhaitez une motorisation hybride, le 1,4 litre hybride rechargeable est disponible avec 204 ou 245 chevaux.

Aucune date de lancement de la Cupra Leon restylée n'a encore été confirmée, mais il convient de mentionner que le modèle a été présenté en avant-première il y a plus d'un an lors d'un événement dédié à SEAT et à la Cupra.

Il semble qu'il s'agisse de la dernière mise à jour du véhicule compact dans l'ère du moteur à combustion interne, puisque la Volkswagen Golf ne connaîtra pas de nouvelle génération de modèle à moteur à combustion. Pour rappel, la Leon est basée sur la même plateforme que la Golf et partage de nombreux composants, tout comme la Skoda Octavia, la SEAT Leon et l'Audi A3.