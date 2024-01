Lorsque les paparazzi automobiles ont assisté pour la première fois aux tests de l'Audi Q3 en septembre, le crossover de luxe n'a montré qu'une fine bande de lumières LED. À ce moment-là, nous avons supposé que les phares principaux étaient cachés sous le camouflage. Notre hypothèse était exacte puisque de nouvelles photos d'espionnage, prises au nord de la Suède, révèlent une disposition inhabituelle.

L’Audi Q3 de troisième génération est le prochain produit du groupe Volkswagen doté de phares divisés. La bande supérieure est destinée aux feux de jour et aux clignotants tandis que le module inférieur est destiné aux feux de croisement et de route. À titre de comparaison, la Cupra Terramar, qui sera fabriquée dans la même usine de Győr en Hongrie, sera équipée de phares plus conventionnels. Nous sommes agréablement surpris de constater que la calandre est un peu plus petite et il va sans dire que la barre lumineuse à LED qui équipe ce prototype ne sera pas installée sur le modèle de série. Quant à la prise d'air inférieure, elle est plus large qu’auparavant et s’étend près des coins du pare-chocs.

L'arrière du prototype est tout aussi intéressant puisque Audi a conçu une configuration de feux arrière non conventionnelle qui pourrait également être divisée en deux. Cependant, le camouflage pourrait nous jouer des tours étant donné que les deux groupes apparemment distincts pourraient se rencontrer sous ce dernier. De plus, la bande supérieure est probablement plus longue qu’il n’y paraît, elle pourrait en effet s’étendre sur toute la largeur du hayon. L'absence d'embouts d'échappement visibles suggère que nous avons affaire à un Q3 classique.

Changement de cap chez Audi

Fidèle aux fondements éprouvés de la plateforme MQB, ce sera la dernière itération du Q3 avec des moteurs à combustion. Des moteurs essence et diesel conformes à la norme Euro 7 sont prévus, éventuellement avec une technologie hybride légère pour certains d'entre eux. De plus, un hybride rechargeable offrant une autonomie de 100 kilomètres est probablement prévu en tenant compte du fait que la Cupra Terramar sera une hybride rechargeable.

En parlant de cela, nous nous attendons à une légère augmentation de taille pour l'Audi Q3 étant donné que la Cupra Terramar va mesurer 4,5 mètres de long tandis que le Q3 sortant affiche une longueur de 4,48 mètres. Nous n'avons pas encore vu de photos d'espionnage du Q3 Sportback avec sa ligne de toit en pente, façon coupé.

En revanche, oubliez un autre RS Q3 avec le moteur 2,5 TFSI puisque les jours du cinq cylindres en ligne sont comptés en raison de réglementations plus strictes en matière d'émissions. Si de son côté la TT RS n’est déjà qu’un lointain souvenir, la RS3 Sportback/Sedan fait l’objet d’un lifting en 2024 qui pourrait apporter plus de puissance sans aucune forme d’électrification. L'Audi Q3 et la Cupra Terramar seront dévoilées en 2024 en tant que modèles frères du nouveau Volkswagen Tiguan.