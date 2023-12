La marque de sport premium, Cupra, prend désormais position sur le marché et poursuit l'élargissement de la gamme ainsi que la transition vers l’électrique. Les deux innovations dites "mineures" pour 2024 sont le restylage du Formentor, un SUV-Coupé qui était le premier vrai modèle du constructeur (et non pas basé sur des modèles Seat) et de la Born, la première voiture électrique basée sur la Volkswagen ID. Les autres nouveautés, plus importantes, concernent le SUV-Coupé électrique Tavascan et le Terramar hybride, de grande taille.

Cupra Born

La Cupra Born est en quelque sorte la jumelle légèrement plus élancée de la Volkswagen ID.3 et elle n'est sur le marché que depuis 2021. Mais la voiture suit l'évolution du modèle de base et affronte donc 2024 avec quelques innovations esthétiques mais aussi techniques.

Le restylage devrait apporter de nouveaux phares à LED et peut-être quelques ajustements sur l'autonomie, mais il devrait surtout élargir la gamme avec une version à deux moteurs et environ 300 ch, soit des modifications équivalentes à l'ID.3 GTX.

Cupra Formentor

Le SUV-Coupé Cupra Formentor, premier modèle "natif" de la marque, vient d'être célébré par la version spéciale BAT à 500 exemplaires et attend son premier restylage pour le premier semestre 2024.

On parle d'une nouvelle calandre et de nouveaux phares, d'intérieurs mis à jour alors qu'en termes de moteurs il ne devrait pas y avoir de révolutions, à l'exception d'une éventuelle mise à niveau de la version hybride rechargeable qui pourrait recevoir une batterie plus grande et plus performante.

Cupra Tavascan

Anticipé par un aperçu inhabituel, le Tavascan sera le troisième modèle Cupra "original" après les Formentor et Born et le deuxième qui soit électrique. C’est une sorte d'alter ego alimenté par batterie du Formentor mais avec un look encore plus agressif.

Dans la version finale, qui ne s'écarte pas beaucoup du style du concept-car aperçu en 2019, il y aura deux versions, une avec un seul moteur arrière de 286 ch et une autre avec un double moteur dotée d’une transmission intégrale et de 340 ch pour la puissance. La batterie de 77 kWh permet une autonomie de 520 à 550 km et peut être rechargée en courant continu avec des puissances allant jusqu'à 135 kW.

Cupra Terramar

Le SUV compact (vous pouvez apercevoir, ci-dessus, le rendu de Motor1) devrait recevoir des dimensions légèrement plus grandes que le Formentor mais sans partir dans l’excès non plus. On parle d'une longueur de 4,5 mètres, mais avec "seulement" cinq places à l’intérieur.

La gamme proposera principalement des moteurs hybrides rechargeables, très probablement les mêmes que le Formentor, et une autonomie électrique d'au moins 100 km (ce qui reste très faible). Il pourrait également y avoir des moteurs traditionnels mais on ne sait pas encore s'ils s’agira de blocs thermiques ou hybrides légers.