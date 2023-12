Si l'année 2023 de Hyundai a été riche en nouveautés, les attentes en 2024 seront tout aussi grandes, le constructeur continuant de mettre à jour et d'enrichir une gamme de plus en plus compétitive. Après avoir renouvelé un modèle clé comme le Kona, relançant le match des SUV du segment B, Hyundai travaille désormais surtout sur les segments supérieurs.

En effet, la nouvelle année verra les débuts du tout nouveau Santa Fe, une fois de plus avec un design révolutionnaire, et la mise à jour du Tucson, tous deux déjà dévoilés. Sur le front électrique, il y a le SUV Ioniq 7, le premier lifting du Ioniq 5 et probablement aussi un nouveau modèle destiné à prendre place au bas de la liste, pour l'instant indiqué comme un dérivé possible du Casper, un mini-SUV qui n'est actuellement pas en vente en Europe.

Voici les nouveautés Hyundai pour 2024 :

Hyundai Casper EV

Comme indiqué, la nouveauté électrique la plus attendue de 2024 est la plus petite, un modèle avec lequel Hyundai répondra à ses rivaux européens qui annoncent enfin des voitures électriques petites et abordables pour tenter d'inverser réellement le marché des VE urbains. Il s'agira d'un petit SUV d'environ 3,7 mètres de long, aussi long que le Toyota Aygo X, basé sur le Casper, un modèle dont la version essence n'est pas commercialisée en Europe.

Hyundai Casper électrique, première photo espion de la version européenne

Il n'y a pas d'informations sur la partie électrique, mais on peut trouver des indices intéressants en regardant d'autres marchés : en Corée, par exemple, la Ray EV a été récemment mise à jour avec un moteur de 86 ch et une batterie de 35 kWh qui promet plus de 200 km d'autonomie. De quoi relever le défi des nouvelles petites électriques annoncées par Citroën et Renault.

Nom Hyundai Casper EV (à confirmer) Carrosserie Crossover Moteur Électrique Date d'arrivée Deuxième moitié de 2024 Prix -

Hyundai Ioniq 5 restylé et Ioniq 5 N

Trois ans après son lancement, le modèle qui a inauguré la nouvelle direction de la famille Ioniq attend sa première mise à jour de forme et de fond, anticipée par de nombreuses observations de prototypes camouflés. Le restylage est attendu pour la mi-2024, avec plusieurs changements esthétiques au niveau des phares et de la partie inférieure de la carrosserie, et probablement des évolutions au niveau du logiciel de la batterie.

Hyundai Ioniq 5 restylé, nouveau photo espion du restylage Hyundai Ioniq 5 N

Il est également possible que la nouvelle finition sportive N Line fasse ses débuts, étant donné l'arrivée concomitante de la Ioniq 5 N de 650 ch, mais nous nous attendons également à de nouvelles améliorations des groupes propulseurs électriques moins extrêmes et à des optimisations de la gestion de l'énergie qui augmenteront encore l'autonomie, déjà bonne.

Nom Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 5 N Carrosserie Berline/crossover de taille moyenne Moteur Électrique Date d'arrivée Première moitié de 2024 Prix À confirmer

Hyundai Tucson restylé

Le SUV compact populaire de Hyundai reçoit une mise à jour, non pas tant au niveau de l'aspect extérieur, déjà assez distinctif, mais surtout à l'intérieur. Esthétiquement, en fait, il n'y a pas de grandes révolutions par rapport au modèle actuel. La calandre est légèrement retravaillée, les phares sont un peu plus grands et les jantes en alliage sont nouvelles.

Hyundai Tucson, première photo du restylage

À l'intérieur du Tucson 2024, on retrouve de fortes inspirations du Ioniq 5, un nouveau volant représentant la lettre "H" en morse, et un nouveau tableau de bord qui abrite deux écrans de 12,3 pouces sur le même panneau avec une nouvelle disposition des commandes, en particulier celles de la climatisation. Aucune mention de la gamme de moteurs, qui comprend déjà plusieurs solutions hybrides.

Nom Hyundai Tucson Carrosserie SUV compact Moteur Essence hybride, diesel (à confirmer) Date d'arrivée Premier trimestre 2024 Prix À confirmer

Nouveau Hyundai Santa Fe

Il n'aurait pas pu changer davantage : le nouveau Hyundai Santa Fe 2023 a surpris tout le monde avec un look quelque peu classique, rappelant les modèles d'il y a quelques décennies par ses formes monolithiques et ses dimensions généreuses, mais avec des éléments de design tirés du monde des voitures électriques. Il mesure désormais 4,83 mètres de long et dispose de configurations de six ou sept places confortables.

Hyundai Santa Fe

En ce qui concerne les moteurs, le Hyundai Santa Fe 2024 ne sera disponible qu'avec des moteurs à essence électrifiés basés sur le quatre cylindres turbo essence 1.6, les mêmes combinaisons proposées sur d'autres modèles et sur son cousin Kia Sorento, c'est-à-dire full hybrid ou plug-in hybrid avec environ 230 et 260 ch. Lancement prévu début 2024 avec des prix qui devraient débuter aux alentours de 50 000 euros.

Nom Hyundai Santa Fe Carrosserie SUV Moteur Essence hybride Date d'arrivée Printemps 2024 Prix À partir de 50 000 euros environ (à confirmer)

Hyundai Ioniq 7

Une avant-première était attendue dès 2023, mais les seuls Ioniq 7 à avoir été "repérés" étaient des prototypes camouflés, ce qui indique toutefois que le développement en est à son stade final. Le Hyundai Ioniq 7, anticipé par le concept Seven en 2021, sera le haut de la gamme électrique, un grand SUV d'une longueur d'environ cinq mètres, d'un empattement de 3,2 mètres et de sept places. Il devrait être présenté dans la première partie de l'année et arriver sur les routes quelques mois plus tard.

Hyundai Ioniq 7, photo espion

Les rumeurs font également état d'une autonomie d'environ 540 km et d'une recharge ultra-rapide. Des technologies de recharge bidirectionnelle sont également prévues, avec une fonction V2L qui permet de recharger des appareils externes et d'injecter l'électricité excédentaire directement dans le réseau. Enfin, il y a le Highway Driving Pilot, un ensemble d'aides à la conduite qui devrait être le premier pour la conduite autonome de niveau 3.