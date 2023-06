La nouvelle version du Hyundai Tucson doit cacher quelque chose d'important, le constructeur continue de se reposer sur un épais camouflage pour les essais de son crossover. Nos photographes ont surpris un prototype dans les Alpes autrichiennes, tractant une petite remorque.

Le camouflage ne nous permet pas d'en savoir plus concernant l'extérieur, bien que l'on puisse apercevoir une nouvelle calandre à l'avant. Nous ne pouvons pas en voir tous les détails mais il semble qu'il y ait un nouveau motif pour une forme d'ensemble inchangée. Les phares semblent inchangés également, mais nous ne pouvons pas confirmer pour l'instant qu'aucune modification n'est prévue.

Galerie: Photos espion du Hyundai Tucson restylé

23 Photos

La situation est presque identique à l'arrière. Les feux arrière n'ont pas changé, mais un élément du pare-chocs attire notre attention. Ce tuyau rouge est la sortie d'échappement provisoire du Tucson restylé, qui remplace les échappements rectangulaires du modèle actuel. Cela pourrait annoncer des nouveautés sous le capot, où l'on s'attend à une plus grande électrification.

En ce qui concerne les moteurs, le Tucson sortant est disponible en France avec deux motorisations différentes : soit le bloc 1,6 essence hybride de 150 ch pour 250 Nm de couple ou la version 1,6 diesel hybride de 136 ch pour 320 Nm de couple.

De grands changements sont prévus pour l'habitacle. Comme on peut le voir sur certaines photos, le volant recevra un nouveau design inspiré du nouveau Kona. De plus, des écrans plus grands seront installés avec un nouveau logiciel d'infodivertissement, ainsi qu'un nouvel affichage tête haute. Les versions premiums devraient recevoir de nouveaux phares projecteurs à LED adaptatifs qui remplaceront les anciens phares à LED réflecteurs.