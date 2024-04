Le Nissan Qashqai et le Hyundai Tucson font partie des SUV les plus appréciés et les plus vendus en France. Récemment mis à jour (et pas seulement) sur le plan stylistique, les deux modèles sont prêts à continuer à se défier dans les années à venir, avec des équipements renouvelés et un large choix de moteurs.

Analysons-les dans les moindres détails pour en dégager les similitudes et les différences.

L'extérieur

Le Qashqai et le Tucson s'inscrivent au cœur du segment C. Le premier mesure 4,43 m de long, tandis que le second atteint 4,50 m, pour des hauteurs respectives de 1,62 m et 1,65 m.

Nissan Qashqai 2024 Hyundai Tucson 2024

Les deux SUV ont été profondément remaniés, notamment d'un point de vue esthétique. Les changements les plus évidents concernent la face avant, le Nissan Qashqai 2024 arborant un nouveau "visage" caractérisé par des phares LED plus fins et une grande calandre avec le logo Nissan au centre. Le Hyundai Tucson 2024 a un faisceau de phares "simplifié" avec moins d'éléments lumineux, tandis que la calandre reste inchangée dans l'ensemble.

Les deux modèles sont équipés de nouvelles jantes en alliage, tandis qu'à l'arrière, les nouveautés les plus importantes se trouvent sur le Qashqai. Ici, les phares ont une forme et un graphisme différents et plus élaborés, tandis que sur la Hyundai, l'intervention a été plus conservatrice, bien que l'aspect général reste à la mode, avec les phares rejoints au centre par une barre de LED.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Nissan Qashqai 4,43 mètres 1,85 mètre 1,62 mètre 2,67 mètres Hyundai Tucson 4,50 mètres 1,87 mètre 1,65 mètre 2,68 mètres

Intérieur

À bord, nous trouvons deux philosophies différentes. L'intérieur du Nissan Qashqai 2024 est plus traditionnel, tandis que le nouveau Hyundia Tucson (encore plus avec le récent restylage) se concentre davantage sur la sophistication technologique. Sur le plan numérique, la Nissan s'appuie sur un écran d'infodivertissement de 12,3 pouces (intégrant les services Google tels que Maps et Assistant) et sur un affichage du combiné d'instruments séparé de l'écran central.

Il en va autrement pour le Tucson, qui reprend le style de la Ioniq 5 électrique avec deux écrans de 12,3 pouces alignés pour créer un seul panneau.

Nissan Qashqai 2024, l'intérieur Hyundai Tucson 2024, l'intérieur

Les inserts et les garnitures sont encore plus raffinés dans le restylage, tandis que la sellerie est toujours en cuir dans différentes couleurs pour les sièges et les panneaux de porte. Les choix pour les prises d'air de la climatisation et le levier de vitesse sont différents : sur le Nissan, elles ont un design et un positionnement classiques, alors que sur le Hyundai, les prises d'air sont centrées et bien intégrées dans le tableau de bord et le levier de vitesse se trouve derrière le volant.

Enfin, en ce qui concerne la capacité de chargement, le Tucson tire le meilleur parti de ses centimètres d'avance sur le Qashqai. Si le Nissan dispose d'un coffre d'au moins 504 litres, le Hyundai monte jusqu'à 616 litres en version hybride.

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Compartiment à bagages (min) Nissan Qashqai 12,3" 12,3" 504 litres Hyundai Tucson 12,3" 12,3" 616 litres

Moteurs

Le Nissan Qashqai 2024 est toujours disponible en versions mild hybrid et full hybrid, toutes deux à essence. Dans le premier cas, le 1.3 DIG-T peut être commandé en versions 140 ou 158 ch avec traction avant ou intégrale, tandis que le E-Power est uniquement à l'avant et développe 190 ch. Cette dernière Nissan a un fonctionnement plutôt inhabituel, le moteur à essence 1.5 faisant office de générateur pour le moteur électrique, qui entraîne les roues.

Nissan Qashqai 2024 Hyundai Tucson 2024

La gamme du Hyundai Tucson 2024 est l'une des plus complètes en termes de groupes motopropulseurs, car elle comprend pratiquement tous les degrés d'électrification. À commencer par les mild hybrides essence et diesel de 150 et 136 ch respectivement, auxquels s'ajoutent les full hybrides essence de 230 ch (également 4x4) et les hybrides rechargeables de 265 ch (transmission intégrale uniquement). Les modèles Diesel 1.6 non électrifiés de 116 ch sont également présents.

Modèle Mild hybrid essence Diesel Full Hybrid Plug-in Nissan Qashqai 1.3 140 CV 1.3 158 CV n.d. 1.5 190 CV n.d. Hyundai Tucson 1.6 150 CV 1.6 116 CV 1.6 136 CV (mild hybrid) 1.6 230 CV 1.6 265 CV

Prix

Les prix des différents restylages n'ont pas encore été annoncés, mais il est probable qu'ils ne seront pas très différents de ceux des modèles sortants.

Actuellement, les prix du Qashqai commencent à 28 130 euros pour la version hybride légère à essence de 140 ch et atteignent 46 070 euros pour la version E-Power.

Dans le cas du Tucson, la variante hybride douce à essence de 150 ch est proposée à partir de 31 950 euros, et à plus de 50 000 euros pour l'hybride rechargeable N Line+.