Le Hyundai Tucson rafraîchi est en cours de développement, mais pour le moment l'équipe d'ingénieurs ne souhaite pas le dévoiler trop en détails. Le constructeur couvre le modèle avec un mélange de tissu noir et seule la carrosserie du toit et des rétroviseurs est visible.

Il est difficile de voir les révisions mais il semble qu'il y ait un nouveau design pour la calandre avec des parties plus épaisses et plus fines qui se mélangent. Quant aux phares, ils semblent toujours divisés en deux parties distinctes.

De profil, l'équipe de développement de Hyundai couvre les portes et le hayon et le tissu masque, complètement, tout changement de design. Le crossover roule sur des roues avec des rayons qui sont plus étroits du côté du moyeu et plus larges au niveau de la jante.

De même, le lourd camouflage rend les changements à l'arrière très difficiles à voir. Les feux ne sont pas assez visibles pour discerner s'il y a des changements de conception. Les tuyaux d'échappement ont une sortie rectangulaire et une ouverture en forme de trapèze, ce qui est un aspect visuellement intéressant.

Une panoplie de moteurs

Le Tucson actuel est arrivé en 2022, ce qui rend ces mises à jour surprenantes car elles arrivent très tôt. Par ailleurs, ce véhicule présente des similitudes de conception avec la dernière Elantra (voir ci-dessous), en particulier à l'avant.

Le Tucson actuel est disponible avec des moteurs purement thermiques, en plus des options hybrides et hybrides rechargeables, offrant aux acheteurs de nombreuses variantes parmi lesquelles choisir. Le groupe moto-propulseur standard est un quatre cylindres de 2,5 litres qui développe 187 chevaux et 241 Nm de couple.

Il y a aussi un quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre avec un moteur électrique produisant 226 ch et 350 Nm de couple. La version plug-in a 261 ch et la N Line possède une version turbocompressée du moteur de 2,5 litres développant 290 ch.

À l'intérieur, le Tucson est disponible avec un écran d'info-divertissement standard de 8,0 pouces, mais les acheteurs peuvent passer à un écran de 10,3 pouces. La technologie de sécurité comprend la surveillance des collisions avant avec détection des piétons, l'assistance au maintien de voie, les feux de route automatiques ou l'avertissement d'attention du conducteur.