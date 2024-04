Longueur: 4,425 mètres

Largeur: 1,835 mètre

Hauteur: 1,625 mètre

Empattement: 2,665 mètres

Compartiment à bagages: 504/1 593 litres

Un nouveau look, mais pas de nouvelle formule. Le Nissan Qashqai vient de faire l'objet d'un important restylage, qui a principalement revu la face avant et une grande partie de l'équipement embarqué. Le constructeur japonais n'a cependant pas touché aux proportions générales de la voiture et, par conséquent, à l'habitabilité.

Entrons donc dans le détail des dimensions du Nissan Qashqai 2024.

Nissan Qashqai 2024, les dimensions

Comme indiqué, le restylage n'a pas modifié les dimensions du Nissan, qui conserve une longueur de 4,43 mètres, ce qui le rend légèrement plus court que certains concurrents du segment C.

Nissan Qashqai (2024)

La hauteur reste de 1,63 m, ce qui laisse présager une garde au toit importante pour les passagers et une capacité de coffre considérable, comme nous le verrons plus tard.

Nissan Qashqai 2024, habitabilité et coffre

A l'intérieur du Qashqai 2024, le confort est évident : l'espace latéral est convenable, tandis que le toit panoramique offre une bonne garde au toit et que les genoux disposent d'un espace conséquent, mais pas pléthorique. Le plancher est plat, même si la présence de l'accoudoir et le design des sièges (avec une nouvelle sellerie dans le restylage) peuvent rendre le siège du milieu un peu moins confortable.

Nissan Qashqai 2024, espace pour les passagers arrière Nissan Qashqai 2024, le coffre

Le coffre du Nissan a un double fond divisé en deux compartiments et offre une capacité totale de 504 litres. Le volume peut être porté à près de 1600 litres en rabattant le dossier, mais il manque un passage pour les charges longues comme les skis. Le plancher de chargement a une profondeur d'environ 860 mm et est presque deux fois plus profond lorsque la banquette est rabattue, le plancher étant parfaitement aligné avec le seuil du hayon.

Deux types d'électrification sont disponibles sur le Nissan : l'hybridation légère et l'innovante hybridation totale E-Power. Dans ce dernier cas, c'est le moteur électrique qui entraîne les roues, tandis que le moteur à essence 1.5 fait office de générateur d'énergie. Il n'est pas nécessaire de brancher la voiture à une station-service.

Modèle Puissance Alimentation Transmission Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 140 CH Hybride léger Avant Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158 CV Hybride léger Avant/Intégral Nissan Qashqai 1.5 DIG-T E-Power 190 CH Hybride complet Avant

Nissan Qashqai 2024, concurrents aux dimensions similaires

Comme vous pouvez le constater dans notre tableau, la concurrence est féroce dans le segment C. Presque tous les constructeurs peuvent proposer un concurrent au Nissan Qashqai, qui se distingue par des dimensions similaires, un style de carrosserie plus ou moins sportif et qui se concentre encore plus sur le volume du coffre.