Une Maserati "Made In Thunder", ou "forgée par le tonnerre". C'est avec ces mots que la Maison du Trident a anticipé la GranCabrioFolgore, son premier cabriolet 100 % électrique qui met l'accent sur les performances. La Folgore est en effet basée sur la technologie 800 V et a été développée avec des solutions techniques dérivées de la Formule E.

Comme sa jumelle GranTurismo, la GranCabrio Folgore offre quatre places et son architecture technique fait largement appel à des matériaux légers tels que l'aluminium et le magnésium, ainsi qu'à de l'acier haute performance. Le style a également été développé en collaboration avec la version coupé, afin d'interpréter au mieux la transition entre un toit rigide et un toit rétractable.

Un style familial

Pour la GranCabrio, il a été décidé de maintenir la continuité avec le design de la génération précédente, très apprécié par les clients, et les proportions classiques des voitures de la marque ont été conservées. Les détails actuels sont les phares verticaux et la calandre, qui comprend l'emblématique logo du Trident en 3D. Derrière, en revanche, on retrouve les feux arrière lancés par la GranTurismo, avec la technologie Full LED.

L'un des éléments les plus caractéristiques de la GranCabrio est le " bouclier ", déjà vu sur la GranTurismo, c'est-à-dire l'élément unique qui comprend le capot et le garde-boue. Mais venons-en à la capote en toile, disponible en cinq couleurs (Nero, Blue Marine, Grigio Titan, Greige, Granata) et qui peut être actionnée à une vitesse maximale de 50 km/h ; elle s'ouvre en 14 secondes et se referme en 16 secondes.

Maserati GranCabrio Folgore 2024

Pour les voyages en plein air, même lorsque les températures sont basses, un chauffe-nuque est fourni de série, tandis que le déflecteur de vent, qui réduit les turbulences à l'intérieur de l'habitacle, est proposé en option.

La nouvelle Maserati GranCabrio Folgore est équipée de roues plus grandes à l'arrière (21" 295/30) qu'à l'avant (20" 265/35). Six modèles sont proposés, avec quatre finitions différentes pour la version Folgore. Les étriers de frein sont disponibles en deux couleurs différentes pour la version Trofeo : noir et cuivre anodisé foncé.

L'architecture électrique/électronique Atlantis High, déjà présente dans la GranTurismo, est une caractéristique clé de la GranCabrio. Basé sur des messages canFD envoyés à des vitesses allant jusqu'à 2 ms, le système comporte également des fonctions avancées de cybersécurité et de flash en direct. Au cœur du système se trouve le contrôleur principal VDCM (Vehicle Domain Control Module), dont le logiciel, entièrement conçu par Maserati, permet un contrôle à 360° de tous les systèmes les plus importants de la voiture, pour une expérience de conduite optimale dans toutes les conditions.

L'intérieur

L'habitacle de la GranCabrio reprend les codes stylistiques de la MC20, de la Cielo, de la Grecale et, bien sûr, de la GranTurismo. Il est équipé du système multimédia Maserati Intelligent Assistant (MIA), d'un écran Comfort qui regroupe les principales fonctions dans une interface tactile intégrée, d'une horloge numérique et de l'affichage tête haute (disponible en option).

Maserati GranCabrio Folgore 2024, l'intérieur

Les sièges sont très sportifs, avec des appuis-tête intégrés, et reprennent le thème du tableau de bord, y compris dans le dossier. Les sièges offrent 18 possibilités de réglage, gérées par des leviers situés sous les sièges, et certaines fonctions peuvent être contrôlées à partir de l'écran Comfort. Il est à noter que la GranCabrio Folgore propose l'utilisation de matériaux durables tels que l'ECONYL, un nylon régénéré issu de la récupération de déchets.

De la course à la route

Comme indiqué, pour la GranCabrio, l'équipe de développement de Maserati est idéalement partie d'un moteur électrique de Formule E. La supercar est propulsée par trois moteurs, un à l'avant et deux à l'arrière (pilotés par des onduleurs au carbure de silicium dérivés de la Formule E), pour une puissance totale installée de plus de 1 200 ch.

La vectorisation du couple permet d'ajuster le niveau de rotation de la voiture à l'accélération, mais aussi au relâchement de la pédale et au freinage. Le système de freinage disponible sur la GranCabrio est étroitement dérivé de celui de la MC20 ; les étriers fixes avant et arrière sont donc disponibles en aluminium, de type monobloc moulé. En outre, il y a un rotor à double moulage avec un carter de cloche en aluminium.

Les palettes de changement de vitesse situées derrière le volant sont en aluminium brossé foncé de série.

La batterie, produite dans l'usine Mirafiori Battery Hub de Turin, a une capacité nominale de 92,5 kWh et une capacité de décharge de 610 kW, pour fournir en continu environ 750 ch aux roues. Enfin, l'expérience sonore est garantie par le travail des ingénieurs du Maserati Innovation Lab qui ont reproduit le son typique du V8 Maserati, une expérience complétée par le système audio 3D immersif Sonus faber.

Dans la version Folgore à moteur électrique, la GranCabrio dispose de quatre modes de conduite différents : MAX RANGE, GT, SPORT, CORSA.