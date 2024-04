Une nouvelle Maserati électrique est en route et le 15 avril prochain, un modèle "Folgore" sera dévoilé, soit le nom qui identifie toutes les voitures électriques de la marque auTrident (oui c’est un crime). Cette nouvelle a été annoncée dans une bande annonce publiée sur les réseaux sociaux de l'entreprise, même s'il n'y a pas d'autres informations pour le moment. Selon de nombreuses rumeurs, il pourrait s'agir de la GranCabrio, qui rejoindrait alors la GranTurismo et la Grecale Folgore.

Le teaser

En elle-même, la vidéo ne donne pas beaucoup d'indices, si ce n'est de fixer le rendez-vous le 15 avril pour découvrir une Maserati "Made In Thunder", c'est-à-dire "forgée par le tonnerre".

S'il s'agit bien de la GranCabrio, il est probable que Maserati reprenne la recette utilisée pour la GranTurismo. Les lignes de la voiture ne devraient pas changer par rapport au modèle à moteur thermique, même si la Folgore se reconnaît, en dehors du nom, à une calandre et des pare-chocs légèrement différents. L'instrumentation de bord et l’intérieur de la voiture, en général, ne devraient pas changer. Toutes les innovations se retrouveront exclusivement sous le capot.

Galerie: Maserati GranCabrio 2024

11 Photos

Jusqu'à 760 ch

Il n'y a pas d'informations officielles sur le groupe motopropulseur pour le moment, mais même dans ce cas, il est possible que la GranCabrio hérite du moteur monté sur la GranTurismo Folgore. Concrètement, cette Maserati est équipée d'une batterie de 83 kWh avec une architecture 800 Volts pour recharger jusqu'à 270 kW. La charge de 20 à 80 % est effectuée en 18 minutes.

Sur cette nouvelle voiture, il devrait y avoir trois moteurs électriques, pour un total de 760 ch et 1 350 Nm. Toute cette puissance se traduira par un 0 à 100 km/h expédié en 2,7 secondes et un 0 à 200 km/h conclu en seulement 8,8 secondes, tandis que la vitesse maximale serait soit 320 km/h.

Et pourquoi pas la MC20 Folgore ?

Et si, à la place de la GranCabrio, c'était la MC20 Folgore qui était présentée en avant-première ? En effet, nous vous rappelons que le début de la production de la MC20 électrique est prévu pour 2025 et donc un aperçu du style moins d'un an plus tard est possible.

Une architecture électrique de 800 volts avec trois moteurs et une puissance de plus de 1 200 ch est également prévue pour la MC20 Folgore afin de défier d'autres supercars à batterie plus puissantes mais probablement plus lourdes comme la Lotus Evija, Rimac Nevera, Pininfarina Battista et la Tesla Roadster. Et à quand le retour d’une Maserati Quattroporte à moteur V8 qui fait rêver ?