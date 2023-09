L’ancien champion du monde de Formule 1, Jenson Button, a obtenu sa Lotus Evija, personnalisée, durant la mois d’août. La palette de couleurs unique de l'hypercar électrique rend hommage à la Brawn GP de la saison 2009 (l’année du sacre pour Button après des années de galères) et comprend un tas de touches subtiles pour commémorer sa carrière en F1.

Comme tous les exemplaires de la Lotus Evija, la voiture du britannique est entièrement sur mesure. L’extérieur peint en Blanc Arctic, avec des accents de vert (presque fluo) et de carbone noir, rend parfaitement hommage à la Brawn tout comme le numéro 22 affiché bien en évidence sur les côtés de la voiture.

Galerie: Brawn GP 2009 (Jenson Button)

5 Photos

On trouve également des gravures au laser des dates et des lieux de ses 15 victoires en F1 sur la bande d'aluminium entre les sièges, un exemple de l'attention portée aux détails que Lotus propose à ceux qui achètent l’Evija.

La plus puissante de toutes ?

L'habitacle de la supercar de Jenson est dominé par des sièges en cuir perforé (blanc et noir) tandis que l’intérieur du toit et le volant sont en Alcantara. Les coutures contrastées jaune citron sont une autre caractéristique unique et ajoutent des détails accrocheurs supplémentaires. La même couleur est utilisée pour améliorer l'apparence des pédales, de la console centrale rotative, du bouton start/stop etc.

Les étriers de frein sont aussi de couleur vert, logés dans des jantes en alliage noir brillant avec des reflets noir mat en magnésium. La voiture est étonnamment différente de l'Evija Fittipaldi qui rend hommage à la Lotus Type 72 d'Emerson Fittipaldi.

Galerie: Lotus Evija Fittipaldi

19 Photos

Lotus affirme que la personnalisation de la Lotus Evija constitue une partie importante de l'expérience client, bien que toutes les versions de l'hypercar purement électrique soient identiques en termes de groupe moto-propulseur et de performances. La voiture possède 2 011 chevaux, soit un peu plus que ce que Lotus avait annoncé lors du lancement de celle-ci, et selon la marque, cela en fait la voiture de route (de série) la plus puissante jamais conçue.