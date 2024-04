La nouvelle Citroën C3 Aircross est arrivée. Attendue depuis plusieurs mois, elle est entièrement nouvelle, de la plateforme à la carrosserie, en passant par les moteurs et l'intérieur. Basée sur la plateforme Smart Car du groupe Stellantis, la même que la "petite" C3, elle peut accueillir jusqu'à sept passagers (une première sur le segment) et peut être équipée de moteurs thermiques, hybrides ou 100% électriques.

Voyons à quoi elle ressemble, en sachant qu'à ce stade, le constructeur n'a pas encore publié de photos de l'intérieur et que tous les détails seront communiqués plus tard, probablement au cours de l'été.

Citroën C3 Aircross 2024, l'extérieur

En termes de design, la nouvelle Citroën C3 Aircross a été conçue en s'inspirant des lignes du concept-car Oli, le manifeste de la société au Double Chevron destiné à anticiper les lignes des voitures d'aujourd'hui et de demain.

En effet, comme le prototype, la face avant a été dessinée avec des formes carrées et équipée des désormais iconiques phares full LED à signatures lumineuses verticales et horizontales, au centre desquels a été placé le nouveau logo de l'entreprise.

Citroën C3 Aircross (2024), l'arrière

A l'arrière, en revanche, les designers ont opté pour des lignes très verticales, destinées à laisser beaucoup d'espace dans le coffre. L'arrière présente en effet une lunette presque parfaitement perpendiculaire au sol, fondamentale pour accueillir de nombreux bagages mais aussi deux passagers supplémentaires, grâce à la possibilité de sept places (on ne sait pas encore si c'est en série ou en option).

Plus généralement, si les lignes vous rappellent celles de l'Opel Frontera récemment dévoilée, vous n'êtes pas sur la mauvaise piste car, justement dans l'optique des synergies du Groupe, les deux voitures partagent un grand nombre de composants, ainsi que la plateforme et le design : ce que l'on peut voir par exemple dans le pilier C.

Citroën C3 Aircross (2024)

À ce stade, le constructeur français n'a pas divulgué les dimensions exactes de la nouvelle Citroën C3 Aircross. La seule donnée certaine est la longueur, qui est de 4,39 mètres, soit 23 cm de plus que la génération actuelle, qui mesure 4,16 mètres.

Citroën C3 Aircross 2024, l'intérieur

Comme prévu, Citroën n'a pas encore publié de photos de l'intérieur de la nouvelle Citroën C3 Aircross. Cependant, nous pouvons supposer que la voiture sera équipée d'un système d'info-divertissement moderne avec une taille d'écran d'environ 10 pouces et une compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, associé à un tableau de bord fonctionnel au style simple.

L'un des rares détails que nous pouvons supposer avec plus de certitude, en regardant les chiffres publiés pour les débuts du cousin allemand, est le volume du coffre, qui devrait dépasser 460 litres en configuration cinq places et devenir 1 600 litres avec les dossiers de la deuxième rangée rabattus.

Citroën C3 Aircross (2024), l'arrière

Citroën C3 Aircross 2024, les moteurs

Citroën n'a pas non plus donné beaucoup de détails sur les moteurs. Ce qui est certain, cependant, c'est que la nouvelle C3 Aircross sera équipée d'unités 100 % électriques ou 48V mild hybrides, le moteur à combustion devrait être le 1.2 PureTech éprouvé de 100 ch, récemment modifié avec l'adoption de la nouvelle transmission par chaîne.

La présentation européenne et l'arrivée sur le marché de la nouvelle Citroën C3 Aircross auront lieu avant l'été, période au cours de laquelle de plus amples informations seront communiquées et les prix seront révélés.