Citroën continue de travailler sur sa stratégie globale. Pour ce faire, le constructeur français vient de dévoiler un nouveau modèle, un coupé SUV baptisé "Basalt Vision". Il fait partie de la famille C3 et devrait être commercialisé cette année en Amérique du Sud et en Inde. L'Europe, en revanche, repart les mains vides.

Le Citroën Basalt Vision est certes encore qualifié d'étude de design, mais selon le constructeur, il est déjà très proche du modèle de série. Citroën affirme également avoir combiné "le dynamisme d'un coupé avec la résistance d'un SUV", donc une bonne garde au sol associée à un arrière élégant. C'est parfait. Il ressemble beaucoup au Fiat Fastback ou au VW Nivus, qui sont également présents sur les mêmes marchés.

Le Basalt devrait être de taille similaire au C3 Aircross. Cela signifie qu'il mesurera environ 4,30 mètres de long et que son empattement sera de 2,67 mètres. À titre de comparaison, le VW Nivus mesure 4,26 mètres de long et a un empattement de 2,56 mètres, tandis que le Fiat Fastback mesure respectivement 4,42 mètres et 2,53 mètres. Le nouveau modèle de Citroën se situerait donc entre ces deux modèles en termes de taille totale, mais il aurait un empattement nettement plus long et donc probablement plus d'espace dans l'habitacle. Mais malheureusement, Citroën n'a pas encore réussi à publier une image de l'intérieur.

En Amérique du Sud, le Basalt devrait être équipé d'un moteur trois cylindres turbo de 1,0 litre de Fiat, qui développe une puissance de 130 ch à 5 750 tr/min. Un moteur bien connu que l'on retrouve également dans le C3 Aircross. La boîte de vitesses sera une automatique CVT capable de simuler sept rapports. Nous exclurions à ce stade une boîte manuelle. En Inde, le modèle sera en revanche disponible avec un moteur 1,2 litre turbo essence de 110 ch et une version électrique.

Il sera d'abord commercialisé en Inde, où il fera ses débuts vers le troisième trimestre. Selon le constructeur, il fera également son apparition en Amérique du Sud en 2024. Selon le calendrier de l'entreprise française, il est très probable que la vente y débute au dernier trimestre.