Volvo tient la promesse qu'il a faite l'année dernière en annonçant l'arrêt de la production de véhicules équipés de moteurs diesel début 2024. Ce XC90 assemblé dans l'usine de Torslanda est le dernier brûleur de pétrole produit par le constructeur suédois, mettant fin à une ère qui a commencé il y a 45 ans. Le SUV bleu ne sera pas destiné à un client puisqu'il ira dans un musée pour la postérité.

La marque n'a commencé la production de voitures diesel qu'en 1991, et depuis lors, elle a construit plus de neuf millions de véhicules. Comme les registres n'indiquent pas combien de véhicules ont été construits entre 1979 et 1991, le nombre total est beaucoup plus élevé si l'on tient compte des 12 années manquantes. Le dernier modèle de la race diesel est en route pour le musée World of Volvo à Göteborg.

L'histoire du diesel a commencé avec la 244 GL D6, mais elle n'avait pas de moteur Volvo. Elle était équipée d'un moteur six cylindres à aspiration naturelle empruntée à Volkswagen et Audi. Ce n'est qu'en 2001 que Volvo a introduit son propre moteur diesel, un cinq cylindres assemblé en interne dans l'usine de Skövde.

En 2017, Volvo a annoncé son intention de mettre fin au développement des moteurs diesel. Le mois dernier, le dernier véhicule équipé d'un moteur diesel (une V60) a été construit à Gand, en Belgique. Aujourd'hui, le moteur diesel a complètement disparu de la gamme.

La prochaine étape consistera à mettre fin à la production de véhicules équipés de moteurs à combustion. Bien que d'autres marques premium telles que Mercedes et Bentley aient repoussé leurs objectifs trop ambitieux en matière de véhicules électriques, Volvo s'en tient à son projet de passer au tout électrique d'ici à la fin de la décennie.

Le diesel fait de la résistance en Europe

L'Europe est le dernier bastion des voitures diesel, mais la demande a diminué à la suite du scandale de tricherie sur les émissions du groupe Volkswagen. En outre, des réglementations plus strictes en matière d'émissions obligent les constructeurs automobiles à abandonner progressivement les moteurs diesel. Les investissements nécessaires pour rendre les moteurs diesel conformes à la législation européenne plus stricte seraient coûteux, et comme la demande est en baisse, il n'est pas logique de dépenser de l'argent pour ces moteurs en fin de vie.

L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) affirme que la part de marché du diesel en Europe est passée de 16,4 % en 2022 à 13,6 % en 2023. Les véhicules entièrement électriques ont été plus populaires l'année dernière, avec une part de 14,6 %, tandis que les véhicules hybrides rechargeables représentaient 7,7 %. Les voitures à essence ont régné en maître avec 35,3 %. Les hybrides ordinaires ont obtenu une part de 25,8 %, tandis que les autres types de propulsion ont représenté les 3 % restants.