Longueur : 4,233 mètres

Largeur : 1,836 mètre

Hauteur : 1,555 mètre

Empattement : 2,650 mètres

Compartiment à bagages : 318/904 litres

Le Volvo EX30 est le plus petit modèle du constructeur suédois à ce jour et s'inscrit dans une stratégie visant à ne produire que des modèles électriques d'ici 2030. Les groupes motopropulseurs sont en effet exclusivement alimentés par des batteries, intégrées dans une plateforme dédiée aux voitures "on tap".

Malgré cela, le Volvo EX30 n'est pas un champion de l'espace, ni dans l'habitacle, ni dans le coffre. Ses concurrents directs offrant plus de capacité à dimensions extérieures égales.

Volvo EX30, les dimensions

Le Volvo EX30 mesure 4,23 mètres de long (4 233 millimètres), soit 21 cm de moins que le XC40. La largeur est de 1,83 mètre (1 836 mm) et la hauteur de 1,55 mètre (1 555 mm), tandis que l'empattement, la distance entre les centres des roues avant et arrière, est de 2,65 mètres (2 650 mm).

Volvo EX30, avant Volvo EX30, arrière

Volvo EX30, habitabilité et compartiment à bagages

Les dimensions extérieures du SUV de Volvo se situent entre les segments B et C, ce qui signifie que l'espace intérieur est à peine plus que suffisant. L'espace pour les jambes des personnes assises à l'arrière est de 821 mm et l'espace pour la tête est de 974 mm. A titre d'exemple, le Skoda Kamiq (4,24 mètres de long) offre quelques centimètres de plus dans toutes les directions. Le toit en verre fixe offre un éclairage plus que satisfaisant, de sorte que l'intérieur du Volvo EX30 n'est pas oppressant. Il n'y a pas de tunnel de transmission, afin de ne pas pénaliser ceux qui sont assis au milieu.

En revanche, la capacité du compartiment à bagages est nettement inférieure à la moyenne, avec seulement 318 litres de base et 904 litres en rabattant les dossiers de la banquette arrière dans un rapport 60/40. Le design est régulier, il y a plusieurs crochets et le plancher peut être réglé à deux hauteurs différentes. Sous le capot avant se trouve un coffre de 7 litres, idéal pour ranger le câble de recharge ou de petits objets.

Volvo EX30, les sièges arrière Volvo EX30, l'habitacle

En termes de motorisation, le Volvo EX30 est disponible en version propulsion simple ou double, avec un moteur électrique pour chaque essieu. Dans le premier cas, vous pouvez choisir entre la version avec une batterie LFP de 51 kWh avec une autonomie annoncée de 344 km ou avec le NMC de 69 kWh avec une autonomie de 475 km, tout comme le Twin Motor, avec une autonomie de 450 km.

Motorisation Puissance Alimentation Batterie et autonomie Moteur simple 272 HP Électrique 51 kWh - 344 km Moteur unique à autonomie étendue 272 HP Électrique 69 kWh - 480 km Performance des moteurs jumelés 428 CV Électrique 69 kWh - 480 km

Volvo EX30, des concurrents aux dimensions similaires

Parmi les SUV et crossovers compacts, le choix est vaste, mais en se concentrant sur les versions 100% électriques, on trouve la Renault Megane, la smart #1, la MG4, la Fiat 600 et l'Opel Mokka, toutes d'une longueur comprise entre 4,15 et 4,28 mètres.