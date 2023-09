Quelques semaines après les débuts de la version électrique, voici les premières informations sur la Fiat 600 Hybride. Commercialisée courant 2024, le crossover du segment B commence donc à se faire connaître dans les détails techniques mais aussi dans la gamme et le prix. Voici toutes les informations.

Que vaut le moteur de la Fiat 600 Hybride ?

La Fiat 600 Hybride est équipée d'un groupe motopropulseur hybride doux qui voit le couplage d'un moteur essence trois cylindres 1.2 de 100 ch à un système électrique alimenté par une batterie lithium-ion de 48 V. La boîte de vitesses est un double embrayage à 6 rapports qui intègre le moteur électrique de 21 kW. Les estimations de performances, encore à approuver, parlent d'un 0 à 100 km/h parcouru en 11 secondes environ.

Fiat 600 Hybrid

Le support électrifié promet une meilleure élasticité à bas régime et au démarrage, avec des changements de vitesse rapides, des réponses rapides et des départs silencieux. La batterie est capable de récupérer de l'énergie lors des décélérations ou des envolées. L'allumage du moteur trois cylindres est également silencieux grâce à l'appui d'un moteur électrique BSG, ce qui permet une transition en douceur entre le moteur thermique et le moteur électrique.

Une conduite responsable

Dans des conditions de conduite normales, le moteur est conçu pour optimiser la consommation de carburant et réduire les émissions de CO2 jusqu'à 15 % par rapport à un moteur à combustion interne avec transmission automatique, également grâce au cycle Miller. Fiat estime que les émissions se situent entre 110 et 114 g de CO2, des chiffres qui sont encore au stade de l'homologation.

Fiat 600, la version électrique

Le groupe motopropulseur mild-hybrid de la Fiat 600 Hybrid lui permet également de fonctionner en mode électrique seulement dans certaines conditions. Ce mode est activé en ville à une vitesse inférieure à 30 km/h, avec jusqu'à 1 km d'autonomie en mode tout électrique si l'on maintient un style de conduite régulier, ou lorsque l'on relâche la pédale d'accélérateur dans des conditions stabilisées ou dans une descente.

La conduite électrique peut également être utilisée pour la fonction e-creeping, qui permet d'effectuer une série de courts mouvements vers l'avant sans pression sur l'accélérateur, par exemple dans la circulation. Enfin, la voiture peut également être garée en mode 100 % électrique.

La différence de motorisation par rapport à l'électrique permet également d'avoir un coffre plus généreux: 385 litres contre 360 pour la voiture à batterie. Pour le reste, les dimensions restent inchangées : 4,17 mètres de longueur et 1,52 mètre de hauteur.

Fiat 600 Hybrid, prix et équipements

La 600 Hybrid sera disponible au cours de l'année 2024 avec des prix à partir de 24 950 €. La gamme comprend deux niveaux de finition: La Prima, la version la mieux équipée avec l'ADAS de niveau 2, et la version simplement rebaptisée Fiat 600 Hybride, c'est-à-dire la plus accessible, avec des sièges en tissu recyclé avec des détails blancs et le tableau de bord en plastique organique noir mat.