Petite voiture à forte personnalité, la Fiat Seicento est de retour après 13 ans d'absence. Hormis son nom, la nouvelle 600 n'a rien à voir avec son aînée. La forme de hayon à trois portes a disparu au profit d'un style plus pratique de crossover à cinq portes.

Mécaniquement apparenté à la Jeep Avenger, le nouveau modèle du segment B repose sur la même plateforme e-CMP2 développée par Stellantis, qui donnera également naissance à un modèle Alfa Romeo équivalent en 2024.

Fiat 600

33 Photos

La nouvelle Fiat Seicento mesure 4,17 mètres de long et peut être équipée de roues allant jusqu'à 18 pouces. Comme vous pouvez le constater, elle reprend largement le style de la citadine 500 à plus grande échelle. Le logo "600" trône fièrement au centre, et vous remarquerez qu'il n'y a pas d'insigne Fiat à l'avant, seul le hayon portant le nom de la firme.

Dans l'ensemble, le style est immédiatement familier, utilisant la même recette adoptée par MINI lors du développement du Countryman à partir de la Cooper à hayon.

Fiat annonce un volume de chargement de 360 litres avec les sièges arrière en place et 15 litres supplémentaires à l'intérieur de l'habitacle grâce à divers compartiments de rangement.

La nouvelle 600 peut accueillir cinq personnes et vise à offrir plus de 400 kilomètres d'autonomie en cycle mixte WLTP grâce à sa batterie de 54 kWh. En ville, elle devrait avoir assez de batterie pour parcourir plus de 600 kilomètres.

Une fois la batterie épuisée, elle peut être rechargée à une puissance maximale de 100 kW, auquel cas il faudra moins d'une demi-heure pour la recharger à 80 %. La puissance est fournie par un moteur électrique d'une puissance de 154 ch (115 kW), ce qui permet de passer de 0 à 100 km/h en neuf secondes.

Présenté comme la grande sœur de la Fiat 500e, le nouveau crossover sera également proposé avec un groupe motopropulseur hybride à partir de la mi-2024.

L'intérieur s'inspire fortement de la version à hayon et est joliment équipé d'un tableau de bord numérique de sept pouces, d'un système d'infodivertissement de 10,25 pouces et d'un système audio à six haut-parleurs.

Pour couronner le tout, Fiat a ajouté un hayon électrique, une climatisation automatique, un régulateur de vitesse adaptatif ainsi que des capteurs de pluie et de luminosité.

En Italie, la nouvelle 600 en version purement électrique est proposée à partir de 35 950 euros pour la version rouge et de 40 950 euros pour la version La Prima, dotée de tous les équipements.

La production débute ce mois-ci à l'usine de Tychy, en Pologne, où sera également fabriquée la Jeep Avenger. Alors que cette dernière a été présentée comme un concept avec une transmission intégrale, la Fiat 600 sera strictement équipée d'une traction avant.

Les commandes sont ouvertes dès ce mercredi et les premières livraisons sont attendues en septembre en France.