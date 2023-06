Quand la Fiat 600 sera-t-elle présentée ? Certains parlent du 4 juillet et, selon toute vraisemblance, c'est à cette date - toujours liée à l'univers de la 500 et de la famille - que nous verrons pour la première fois le nouveau petit crossover de la marque italienne. Ou plutôt, nous connaîtrons tous les détails. Car en ce qui concerne le style, nous savons déjà tout.

Grâce à la vaste campagne de teasing que Fiat a déployée pour annoncer l'arrivée de la 600. La nouvelle étape franchie se traduit par une série de photos et une vidéo montrant la 600 en train de plonger de façon spectaculaire dans un immense pot de peinture.

Opération "Pas de gris" chez Fiat

C'est le titre de la vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de la firme de Turin, mettant en scène une Fiat 600 qui passe du gris à l'orange après un plongeon grandeur nature. Olivier François (le numéro un de Fiat), présent derrière le volant de la 600, a donné de sa personne en plongeant dans le pot de peinture. Une impression de déjà-vu ?

Et bien non, ce n'est pas qu'une impression : nous avions déjà vu la vidéo des coulisses il y a quelques semaines dans les stories postées par le manager français sur son profil Instagram. Grâce à elle, nous avons pu voir pour la première fois l'intérieur de la Fiat 600.

Un intérieur au style à mi-chemin entre la 500 électrique et l'Avenger, avec laquelle le nouveau petit crossover partagera la plateforme et l'usine (Tychy, en Pologne), futur lieu de production du crossover d'Alfa Romeo.

La Fiat 600, ce que l'on sait

Dans la vidéo, aucun détail n'est donné sur la Fiat 600, même si nous en savons déjà beaucoup grâce aux rumeurs et aux annonces plus ou moins officielles. Elle sera principalement électrique, entraînée par un moteur avant de 156 ch et une batterie de 54 kWh, pour une autonomie d'environ 400 km.

Il devrait également y avoir une version essence - probablement dédiée aux marchés italien et espagnol. Elle sera équipée d'un moteur turbo essence 1.2 trois cylindres de 100 ch et d'une boîte de vitesses manuelle. Exactement comme la Jeep Avenger.

Le 4 juillet n'étant que dans deux semaines, il ne reste plus beaucoup de temps à attendre pour tout savoir sur la très attendue Fiat 600.