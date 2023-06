La dernier opus de la franchise Mission Impossible propose une course-poursuite à Rome, une ville connue pour son trafic imprévisible, ses rues étroites et ses pavés. Ces éléments ajoutent un niveau de tension et d'imprévisibilité à toute course-poursuite, d'autant plus si vous conduisez d'une seule main.

Le nouveau film s'intitule Mission Impossible : Dead Reckoning et met en scène Tom Cruise, de retour dans le rôle d'Ethan Hunt, et Hailey Atwell dans celui de Grace. Menottés ensemble, ils tentent d'échapper aux méchants et à la police, tandis que Cruise se faufile dans le trafic romain en utilisant uniquement sa main droite pour piloter une BMW Série 5.

Selon le coordinateur des cascades Wade Eastwood, Cruise conduit d'une seule main, même en faisant glisser la BMW dans les virages. Normalement, ce serait facile à simuler, sauf que la BMW que Cruise conduit n'a plus de portes. À un moment donné, Ethan et Grace abandonnent la BMW, espérant passer inaperçus dans une autre voiture. Une Ferrari grise se trouve dans une rue tranquille. Mais alors qu'Ethan a la Ferrari en ligne de mire, une vieille Fiat 500 jaune apparaît, prête pour la deuxième partie de la course-poursuite.

Au début, la Fiat ressemble à un hommage à la Citroën 2CV que pilotait Roger Moore dans un Bond "For Your Eyes Only". Mais l'apparence de la Fiat 500 est trompeuse. Elle émet un son électrique, un peu comme l'Audi Hoonitron de Ken Block, et effectue plusieurs drifts et burnouts. À un moment donné, Christopher McQuarrie, le réalisateur de Dead Reckoning, mentionne que la Fiat était extrêmement imprévisible, qu'elle semblait avoir un esprit propre, et qu'il n'aurait pas pu faire une séquence plus difficile à tourner.

Pour Cruise, la course-poursuite se résume à une chose : comment impliquer le public ? "Je veux juste leur donner le frisson", dit-il. C'est pourquoi la course-poursuite a été filmée à Rome, en Italie, en utilisant de vraies voitures, de vrais camions et de vraies motos dans toutes les séquences.

Cet été, plusieurs superproductions ont déjà mis en scène des voitures jouant un rôle majeur dans l'action. Outre "Dead Reckoning", il y a "Fast X" qui est sorti le mois dernier. Il a été suivi par Transformers : Rise Of The Beasts, dont la première a eu lieu la semaine dernière.