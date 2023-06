Le Land Rover Discovery Sport subit un restylage mais qui ne touche pas à l'extérieur. Celui-ci est resté inchangé par rapport à la version précédente, se concentrant principalement sur la technologie et les moteurs.

Des changements qui amènent le SUV anglais moyen au niveau de sa cousine plus récente, comprenez le Range Rover, rajeunissant fortement le tableau de bord grâce au nouveau système d'info-divertissement et rendant les groupes moto-propulseurs rechargeables plus efficaces.

Land Rover Discovery Sport 2023, l'intérieur

La principale nouveauté du Land Rover Discovery Sport 2023 se concentre sur le tableau de bord, tout d'abord pour la présence du nouveau moniteur tactile incurvé de 11,4 "pour gérer le nouveau système d'info-divertissement basé sur sa version Pivi Pro la plus récente du Jaguar Land Rover Group Graphics et la gestion a été entièrement renouvelée. Selon le constructeur, 90 % des fonctions sont accessibles avec un maximum de deux touches sur l'écran.

Les fonctionnalités standard sont Android Auto et Apple CarPlay, également sans fil, et l'assistant vocal Amazon Alexa. Les commandes physiques du système de climatisation et toute la partie inférieure au centre du tableau de bord disparaissent, libérant ainsi de la place pour une généreuse boîte à gants qui abrite également la plaque de recharge sans fil du smartphone.

D'autres nouveautés à l'intérieur du Land Rover Discovery 2023 concernent la présence de diverses prises USB type-C pour la première et la deuxième rangée. De plus, si vous choisissez la configuration 7 places, le système de climatisation est tri-zone et comprend des bouches d'aération ainsi que des commandes pour la troisième rangée.

Land Rover Discovery Sport 2023, les moteurs

D'un point de vue mécanique, la gamme de moteurs du SUV anglais reste quasiment inchangée. Les nouveautés portent sur la chimie des batteries, 14,9 kWh rechargeables en 30 minutes, des versions rechargeables, de manière à garantir une autonomie supérieure en mode électrique : 61 km selon le cycle WLTP. Les niveaux de finition restent toujours les mêmes : S, SE, R-Dynamic, R-Dynamic SE et R-Dynamic HSE.

Les prix du Land Rover Discovery 2023 commencent à 60 925 euros pour le S avec moteur diesel hybride doux et atteignent 75 100 euros pour le Dynamic HSE P300e avec le groupe moto-propulseur rechargeable de 309 ch et 540 Nm de couple.