Ce SUV est passé de "Sport Utility Vehicle" à "Shooting Utility Vehicle". Il s'agit du Land Rover Discovery, qui a été entièrement transformé pour devenir la voiture officielle de l'équipe vidéo de Motor1.com Italie !

Le Discovery n'a pas été choisi au hasard ; c'est l'un des modèles les plus polyvalents de la gamme Land Rover et nos collègues italiens en ont fait un outil de travail idéal pour la production des vidéos publiées sur leur chaîne YouTube.

Une chose est sûre, c'est que où qu'il soit, il sera très facile à reconnaître grâce à un habillage spécial unique. D'ailleurs, si vous passez par Milan dans les prochains jours, vous pourrez également la voir en direct au salon MiMo (10-13 juin). Il sera plus précisément exposé sur la Piazza San Carlo, au stand n° 80.

Habillage design

Le Land Rover Discovery opte ici pour un habillage personnalisé qui a été pensé et dessiné par Garage Italia, rien que ça, tandis que les spécialistes de DSW Wrapping se sont chargés de l'installation sur le véhicule.

Inspiré par notre nouveau logo dessiné par Pininfarina, Garage Italia a joué avec les couleurs blanc, noir mat et bleu électrique. Ce dernier joue notamment un rôle fondamental, car il se combine avec différents tons pour donner un dynamisme visuel avec un léger effet "camouflage".

L'arrière est entièrement teinté en bleu clair avec quelques touches métalliques, tandis que les côtés, les passages de roues et le capot reprennent le motif de camouflage qui crée un effet d'optique particulier lorsque la voiture est en mouvement. Et évidemment, celui qu'on ne peut pas manquer sur les portes avant, le grand logo Motor1.com, qui accompagne notre nom sous les rétroviseurs.

Le wrap a nécessité ta pose de trois films : la première couche a entièrement recouvert la découverte de noir, et les couches suivantes ont ajouté des éléments en bleu brillant et bleu mat. Au total, pas moins de 45 mètres carrés de film ont été nécessaires.

Prêt pour les shootings vidéo

Autre particularité de ce Discovery Motor1.com, la plateforme amovible installée sur le toit pour l'atterrissage des drones, conçue et réalisée par DJI en collaboration avec Nital.

Notre Discovery est basé sur la finition R-Dynamic S et est équipé du six cylindres 3,0 litres de 249 chevaux (D250 Hybride MHEV), associé à une boîte automatique à 8 rapports qui distribue la puissance aux quatre roues via la transmission intégrale. La configuration, cependant, a été personnalisée en fonction des besoins opérationnels de notre équipe.

Et voici quelques-unes des options choisies :

Attelage de remorque amovible électriquement avec assistance avancé d'assistance

Boîte de transfert double vitesse (gamme haute/basse)

Pare-brise chauffant

Wi-Fi embarqué

Climatisation automatique quatre zones

Système de purification de l'air de l'habitacle avec filtre PM2,5

La première vraie sortie sur le terrain de ce Land Rover Discovery Crew Car de Motor1.com Italie commencera à la fin du Salon de Milan Monza. L'occasion de vous faire part de nos premières impressions et de vous présenter nos vidéos des coulisses !