Chaque année, le salon SEMA de Las Vegas est l'un des événements les plus attendus par les passionnés de tuning et de mécanique du monde entier. Qu'il s'agisse de voitures de sport délirantes ou de tout-terrain poussés à l'extrême, le salon du Nevada est l'endroit où il faut se rendre si l'on est à la recherche de voitures hors du commun fabriquées à la fois par des constructeurs et des ateliers spécialisés.

Parmi les concepts et les pièces uniques les plus intéressants, il y a certainement ce Land Rover Discovery très spécial appelé « SafariGard Kalahari » présenté en 2001 et prêt à tout.

Il peut donc s'attaquer à tous les terrains

Le prototype a été construit en collaboration avec certaines des plus grandes sociétés de pièces détachées au monde et a été supervisé par Land Rover North America.

Land Rover Discovery dans le style Kalahari

La société californienne SafariGard a joué un rôle prépondérant dans la réalisation du projet, en contribuant de manière significative aux modifications du système de suspension, des pare-chocs avant et arrière et des marchepieds latéraux.

Ces interventions ont donné au Discovery un caractère distinctif. En particulier, la garde au sol a été augmentée de 10 cm grâce à des ressorts personnalisés, tandis que la course de la suspension a été augmentée de 12,5 cm à l'avant et de 20 cm à l'arrière à l'aide d'amortisseurs Fox.

Une dotation complète

Le Land Rover est équipé de pneus BFGoodrich 285x70 sur des jantes Centerline de 17 pouces avec système Beadlock, qui améliorent l'adhérence des pneus sur les jantes dans les situations tout-terrain extrêmes.

Les pare-chocs profilés, conçus pour suivre la ligne de la carrosserie, offrent un meilleur angle d'attaque, un détail qui souligne l'expertise de SafariGard, connu pour ses modifications radicales et innovantes dans l'industrie. L'équipement du Discovery est complété par le système d'échappement Borla, pour donner encore plus de voix au V8 4.0 de 185 ch (ou au turbodiesel 2.5 de 139 ch, selon la version du moment).

Il est vraiment dommage qu'un modèle de production n'ait pas été dérivé de ce concept.