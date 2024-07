Nous sommes aux Etats-Unis, à New York. Nous sommes en 2014 et nous assistons au salon automobile le plus important du pays, alors dirigé par Barack Obama. À cette occasion, Land Rover lève le voile sur un concept anticipant la nouvelle génération de Discovery, aux lignes futuristes très éloignées de celles du modèle précédent, plutôt carré.

Le prototype s'appelle "Discovery Vision Concept" et se présente comme un concept quasi définitif dans sa forme et ses équipements, très proche de la voiture de série qui fera ses débuts deux ans plus tard, en 2016.

Beaucoup plus sportive qu'auparavant

L'idée derrière la nouvelle génération de Land Rover Discovery, la cinquième dans l'ordre chronologique, et donc aussi de ce prototype particulier, est de créer un véhicule toujours prêt à tout et avec d'excellentes capacités tout-terrain, mais avec une forme beaucoup plus sportive et de meilleures capacités dynamiques que par le passé.

Le résultat est un tout-terrain à sept places avec un avant plutôt massif, un arrière très droit et quelques-unes des caractéristiques indéfectibles du nom qu'il porte. Il s'agit en particulier du hayon divisé et de la ligne de toit surélevée dans le coffre.

Land Rover Land Rover Discovery Vision Concept 2014

Sur le concept, qui fête cette année son dixième anniversaire, les ingénieurs de Land Rover ont également choisi d'installer de spectaculaires portières antagonistes, l'une des rares solutions qui n'arrivera cependant jamais sur le modèle de série, ainsi que le grand toit en verre divisé au milieu en plusieurs parties et avec lumière d'ambiance intégrée.

La norme deux ans plus tard

La version de production du Discovery 5 a été présentée en première mondiale à la presse au Royaume-Uni le 28 septembre 2016 et a été dévoilée au public lors du Mondial de l'Automobile de Paris la même année. Les ventes en Europe, quant à elles, ont débuté en février 2017.

Au cours de sa longue carrière, ce tout-terrain britannique a été constamment mis à jour, jusqu'au léger lifting de mi-carrière avec d'importantes innovations technologiques, comme l'assistance au remorquage même en marche arrière.

Au fil des ans, il a également fait partie de la flotte Motor1.com Italie pendant environ 12 mois. Plus récemment, son succès a été éclipsé en interne par la véritable nouveauté du moment : le Defender.