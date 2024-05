Près de quatre ans après ses débuts, le Land Rover Defender fait peau neuve avec l'année modèle 2024, dédiée à toute la famille et axée principalement sur l'équipement et l'aménagement, touchant également les moteurs.

Toutes les nouveautés sont d'ores et déjà disponibles à la commande sur le site officiel de Land Rover et chez les concessionnaires.

Les nouveautés

Tout commence avec le nouveau Land Rover Defender 110 Sedona edition, doté d'une carrosserie rouge Sedona et d'éléments noirs contrastés. Reposant sur de grandes jantes en alliage de 22 pouces, il tire son nom d'une ville de l'Arizona célèbre pour ses paysages de roches rouges, dont les contours sont repris dans une décalcomanie spéciale sur le capot. Basé sur la version X-Dynamic HSE, le Defender 110 Sedona dispose de sièges en cuir et de nombreux détails dédiés à l'intérieur. Le Land Rover Defender 110 Sedona avec moteur rechargeable de 300 ch est proposé au prix de 113 008 euros et ne sera disponible que pendant un an.

Le Land Rover Defender 130, le plus long de la gamme, est équipé du pack Captain Chairs, composé de nouveaux sièges individuels ventilés (chauds et froids) pour la deuxième rangée, formant une petite allée centrale qui facilite l'accès à la troisième rangée de sièges.

Enfin, le nouveau pack Signature Interior fait son apparition et comprend tout d'abord de nombreuses améliorations au niveau des sièges : ceux de la première rangée disposent de 14 réglages électriques, du chauffage, de la climatisation et de nouveaux appuis-tête, tout comme ceux de la deuxième rangée (qui n'ont pas besoin de nombreux réglages électriques). En revanche, au troisième rang, la banquette est chauffée. De nouveaux matériaux d'habillage intérieur font également partie du pack.

Nouveaux packs

Les différents packs de finition : S, X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE, X et V8 seront complétés par de nouveaux packs dédiés aux différents aspects du Land Rover Defender, de la conduite (avec la possibilité d'avoir par exemple différentiel électronique actif, pneus tout-terrain, Terrain Response 2, suspension pneumatique électronique, etc.) à l'intérieur, avec différents matériaux et systèmes pour augmenter le confort.

Plus puissant

La dernière nouveauté, et non des moindres, concerne les moteurs du Land Rover Defender 2024. Les moteurs P425 et P300e PHEV (homologués Euro 6e) remplacent les moteurs P400 et P400e. Le premier est le V8 5.0 Supercharged de 425 ch capable de passer de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes et d'atteindre 191 km/h, le second est un rechargeable basé sur le 2.0 4 cylindres turbo essence pour un total de 300 ch, une vitesse de pointe de 191 km/h et un 0 à 100 parcouru en 7,6 secondes.

Tout cela en attendant les débuts, prévus le 3 juillet, du Land Rover Defender Octa, la version la plus extrême du tout-terrain britannique.