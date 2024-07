Le Land Rover Defender Octa est la variante la plus puissante du modèle. Sous le capot se trouve un moteur V8 mild-hybrid biturbo de 4,4 litres développant 626 chevaux et jusqu'à 800 Nm de couple. Mais ce SUV ne se contente pas de gagner en puissance. Land Rover a également revu la suspension et peaufiné le design pour tirer pleinement parti de ses capacités tout-terrain améliorées.

L'Octa est équipé du châssis 6D Dynamics de Land Rover qui élimine le mouvement de tangage et de roulis tout en maximisant l'articulation de la suspension pour obtenir les meilleures performances en tout-terrain. Il est assis 1,1 pouce plus haut que le Defender standard, avec une position plus large de 2,7 pouces, et dispose de bras transversaux plus longs, plus robustes et d'amortisseurs actifs uniques. La puissance de freinage provient de freins avant de 15,7 pouces avec étriers Brembo à six pistons, et le SUV a le rapport de direction le plus rapide de tous les Defender jusqu'à présent.

La seule boîte de vitesses est une transmission automatique à huit rapports, le moteur délivrant généralement 749 Nm de couple en mode standard. Passez en mode "Octa" et vous débloquerez les 800 Nm de couple. Land Rover affirme que l'Octa peut atteindre 100 km/h en 3,8 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h avec des jantes en alliage léger de 22 pouces et des pneus toutes saisons. Elle peut également passer à gué dans 3,3 pieds d'eau.

Des pneus Goodyear Advance All-Terrain de 30 pouces, développés spécifiquement pour l'Octa, sont placés sous les passages de roues élargis. Les pare-chocs redessinés améliorent les angles d'approche et de départ du Defender, et une nouvelle calandre augmente le flux d'air sous le capot. Des sorties d'échappement quadruples avec un système d'échappement actif se trouvent à l'arrière. Le Defender Octa dispose également de points de récupération à l'avant et à l'arrière et d'une protection du soubassement.

À l'intérieur, le Defender Octa est équipé de nouveaux sièges Performance avec plus de soutien et des appuis-tête intégrés, et la marque propose pour la première fois sa technologie audio Body and Soul Seat sur le Defender. L'intérieur de série est en cuir semi-aniline Burnt Sienna avec tissu Kvadrat ébène, mais les clients peuvent également obtenir un habitacle en cuir Light Cloud et Lunar ou ébène. L'Octa Edition One est dotée d'une sellerie bicolore kaki et ébène.

Chaque Octa est dotée d'un nouveau graphisme cerclé de losanges et d'un toit et d'un hayon contrastés en Narvik Black, et les clients ont le choix entre deux nouvelles couleurs extérieures : le cuivre Petra et le vert Faroe. Il s'agit d'options aux côtés du gris des Carpates et du gris Charente, mais Land Rover ne propose le vert que sur le modèle Edition One.

La finition spéciale, disponible uniquement pendant la première année de production de l'Octa, est également dotée de détails en fibre de carbone pour le lettrage du capot, les entourages des prises d'air, les dossiers des sièges avant et la garniture de la console centrale. Il est également équipé de jantes en alliage de 20 pouces et d'une option de pneus Advanced All-Terrain.

Le prix du Defender Octa

Le Defender Octa, qui tire son nom de la forme octaédrique du diamant, sera présenté pour la première fois au public la semaine prochaine, à l'occasion du Festival de vitesse de Goodwood 2024, qui se tiendra du 11 au 14 juillet. Les détaillants Land Rover prennent d'ores et déjà des commandes pour le SUV, dont le prix de départ est de 183 100 € en France. Le Defender Octa Edition One coûtera 201 700 €.