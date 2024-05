Longueur : 4.371 mm

Le restylage n'a pas modifié l'essence même du Range Rover Evoque. Le « petit » Land Rover conserve une habitabilité et une praticité intactes, tout en bénéficiant d'un nouveau look extérieur et intérieur.

Découvrons en détail les chiffres du SUV britannique et comparons-le à ses principaux concurrents.

Range Rover Evoque 2024, les dimensions

Le Land Rover le plus compact de la gamme affiche une longueur de 4,37 m (moyenne du segment C) et une largeur proche de celle du segment supérieur.

Avec ses 1,90 m, l'Evoque est plutôt grand, et cette impression est bien communiquée par ses lignes fortes et musclées. La hauteur de 1,65 m est également importante, avec une garde au sol de 21,5 cm qui permet d'affronter les terrains les plus difficiles.

Le tableau de bord du Range Rover Evoque

Range Rover Evoque 2024, habitabilité et compartiment à bagages

L'habitabilité du Range Rover Evoque est bonne. Le tableau de bord minimaliste et le grand tunnel central donnent l'impression que l'habitacle du SUV britannique est encore plus grand et plus accueillant.

Le compartiment à bagages présente un seuil assez haut de 72 cm et une configuration régulière (largeur de 1,30 m), avec un plancher affleurant et sans marche qui permet de loger un peu plus facilement les valises et les poussettes. La capacité minimale est de 472 litres, mais si vous rabattez les sièges de la rangée arrière en configuration 60:40 (à condition d'accepter un plancher légèrement incliné), elle passe à 1 156 litres.

Range Rover Evoque 2024

Autre fait intéressant concernant le SUV compact de Land Rover : la capacité minimale ne change pas dans la version hybride rechargeable, dans laquelle une batterie de 15 kWh est installée dans le plancher. En ce qui concerne les moteurs, voici un tableau avec la gamme complète.

Moteur Puissance Couple Evoque P300e

(Automatique AWD) 1.5 essence Plug-in hybrid 309 CV 540 Nm Evoque P160

(Automatique AWD) 1.5 essence mild hybrid 160 CV 260 Nm Evoque P250

(Automatique AWD)

2.0 essence mild hybrid 249 CV 365 Nm Evoque D165

(Manuelle FWD ou Automatique AWD)

2.0 diesel mild hybrid 163 CV 380 Nm Evoque D200

(Automatique AWD)

2.0 diesel mild hybrid 204 CV 430 Nm

