Bien que ChatGPT n'existe que depuis un an, il compte déjà 100 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine. OpenAI, l'entreprise qui a développé le logiciel, possède également DALL-E, qui sert de modèle de conversion de texte en image. Cette semaine, Sora a été annoncé comme un modèle d'IA capable de créer des vidéos à partir d'un texte.

Pour démontrer le réalisme de ces vidéos, OpenAI a publié une vidéo de 20 secondes mettant en scène un sosie du Land Rover Defender classique s'attaquant à un chemin de terre. À la fois impressionnant et quelque peu troublant, ce clip nous amène à nous interroger sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Tout comme ChatGPT, Sora continuera à s'améliorer au fil des mises à jour, brouillant encore davantage la frontière entre la réalité et le contenu généré par l'IA.

Pour savoir comment cette vidéo a vu le jour, voici le texte qui en est à l'origine :

"La caméra suit un SUV vintage blanc avec une galerie de toit noire qui roule à vive allure sur un chemin de terre escarpé entouré de pins sur une pente montagneuse abrupte, la poussière s'élève des pneus, la lumière du soleil éclaire le SUV qui roule à vive allure sur le chemin de terre, jetant une lueur chaude sur la scène. Le chemin de terre s'incurve doucement vers le lointain, sans qu'aucune autre voiture ou véhicule ne soit en vue. Les arbres de chaque côté de la route sont des séquoias, avec des taches de verdure éparpillées. La voiture est vue de l'arrière et suit la courbe avec facilité, ce qui donne l'impression qu'elle roule sur un terrain accidenté. Le chemin de terre lui-même est entouré de collines et de montagnes escarpées, avec un ciel bleu clair au-dessus duquel se trouvent des nuages épars.

Les vidéos générées par l'Intelligence Artificielle ont beaucoup évolué en relativement peu de temps. Bien que celle-ci ne soit pas parfaite, se situant quelque part entre un jeu vidéo de type Forza et la réalité, il existe un potentiel d'amélioration significatif au fil du temps. OpenAI reconnaît qu'il y a encore des progrès à faire, notant que Sora "peut avoir du mal à simuler avec précision la physique d'une scène complexe et peut ne pas comprendre des cas spécifiques de cause et d'effet".

Néanmoins, cette vidéo d'un SUV blanc surnommé "Danover" s'engageant sur une route étroite et poussiéreuse semble d'un réalisme effrayant. À moins que vous ne recherchiez délibérément ce qui ne va pas, on pourrait la confondre avec une véritable vidéo tournée avec une GoPro.