Si vous suivez avec assiduité l'actualité automobile, vous devez sûrement connaître Land Rover Classic, le département dédié à la restauration de modèle d'antan du constructeur britannique.

Bien que le tout-terrain d'origine présenté au sein de cet article ait été retiré de la production en 2016, il a été brièvement ressuscité l'année dernière avec un modèle Works V8 Trophy. Et cette fois-ci, le jaune de l'édition précédente laisse place à une livrée spécifique façon camouflage.

Voici donc le Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II, un modèle limité à 25 unités et disponible en version 90 et 110 Station Wagon, ainsi qu'en 110 Double Cap Pick-up qui n'était pas proposé sur le modèle de l'année dernière. Cette configuration illustre 23 lieux et territoire hostiles que le Defender a parcouru tout au long de ses 70 ans d'histoire.

Comme vous l'avez probablement compris, ces véhicules ne sont pas entièrement nouveaux. Les 25 unités sont basées sur des "voitures donneuses", à savoir des Defender produits entre 2012 et 2016, que Land Rover Classic a démonté, puis reconstruit à la main. Sous le capot, nous retrouvons un V8 5,0 litres qui développe 400 ch et 515 Nm de couple envoyés aux deux essieux par une transmission automatique ZF à huit rapports.

Avec une teinte "Fuji White" dominante, un toit "Narvik Black" et des touches de noir brillant, le Defender Works V8 Trophy II est monté sur des jantes en alliage de 18 pouces et dispose d'une rampe à LED de 1,27 mètre de large sur le toit. Il y a également une échelle montée à l'arrière pour accéder à la galerie de toit, tandis que le capot noir a reçu une finition satinée pour diminuer les reflets.

À l'intérieur, Land Rover Classic a installé des sièges sport Recaro recouverts de cuir Windsor noir et blanc. Le cuir est également présent les panneaux de porte et le tableau de bord. Le tableau de bord accueille un système d'info-divertissement moderne avec une connectivité mobile et la navigation. Une horloge Elliot Brown sur mesure est également installée et vous pouvez acheter séparément une montre assortie limitée à 1000 unités.

Pour les amateurs de pick-up, seuls cinq exemplaires seront proposés, les 20 autres étant répartis équitablement entre les versions 90 et 110. Alors que le modèle de l'année dernière débutait à partir de 195 000 livres, le nouveau Defender Works V8 Trophy II réclame 225 000 livres pour un 90 au Royaume-Uni. Cela équivaut à environ 269 000 euros.