Pour célébrer les 60 ans de la saga James Bond, Jaguar Land Rover met aux enchères certains des véhicules utilisés sur le tournage du dernier "No Time To Die".

La vente aura lieu le 28 septembre chez Christie's à Londres, sur invitation uniquement. Outre les voitures, divers accessoires et une partie de l'équipement ayant servi au tournage seront également mis aux enchères. L'intégralité des bénéfices sera reversée à la Croix-Rouge britannique.

Plusieurs Defender et Range Rover disponibles

Les stars incontestées de la vente seront certainement les Range Rover Sport et Defender utilisés dans les scènes finales et d'ouverture du film.

Le deuxième Defender 110 figurant dans les scènes de tout-terrain, c'est-à-dire celui qui n'a pas été impliqué dans le fameux renversement provoqué par une chute soudaine de la route, sera disponible à la vente. Les experts ont estimé sa valeur entre 250 000 et 600 000 euros, mais le prix de vente pourrait facilement dépasser ces estimations, comme souvent.

À ses côtés, il y aura l'un des nombreux Range Rover SVR utilisés (mais aussi cassés) dans le film lors de la poursuite finale et non détruits pendant le tournage. Sa valeur est estimée entre 90 000 et 200 000 euros. Une somme qui paraît plutôt faible pour un véhicule de ce type, mais celui-ci ne fonctionne plus et trouvera sa place dans un musée ou bien dans une collection.

Et pour rouler tous les jours ?

En plus des véhicules qui ne peuvent plus être utilisés sur route, deux voitures tout aussi spéciales, mais autorisées à circuler cette fois, seront également vendues aux enchères. Il s'agit de l'un des derniers exemplaires produits du Defender 110 V8 Bond Edition, une édition spéciale limitée à 300 exemplaires numérotés pour célébrer la sortie du film. Personnalisé avec le logo du 60ème anniversaire de James Bond sur le tableau de bord, il devrait valoir entre 250 000 et 350 000 euros, selon les experts.

Une Jaguar XF standard, utilisée dans la scène d'ouverture du film comme poursuivante de l'Aston Martin DB5 de l'agent britannique, sera également proposée à la vente.