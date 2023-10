Cela fait six ans, presque jour pour jour, que Turn 10 Studios a sorti Forza Motorsport 7. Pour ceux qui recherchent une expérience de course numérique intéressante dans l'univers Xbox, il s'agit depuis longtemps de la franchise phare de la console. Aujourd'hui, nous découvrons Forza Motorsport, le jeu de course nouvelle génération conçu spécialement pour la Xbox Series X/S et le PC. La bonne nouvelle ? Il est meilleur que son prédécesseur.

Les nouveautés

Avant de plonger dans le gameplay, voici un rapide aperçu des détails notables. Au lancement, 20 circuits et plus de 500 véhicules sont disponibles. Les voitures bénéficient d'une physique entièrement nouvelle pour plus de réalisme, et les circuits qui reviennent ont été reconstruits pour plus de précision. Parmi les nouveaux circuits, citons Eaglerock Speedway, Grand Oak Raceway, Hakone Circuit, Kyalami Grand Prix Circuit et Mid-Ohio.

En ce qui concerne les voitures, vous retrouverez de nombreux modèles familiers parmi les dernières supercars et machines performantes comme la Corvette Z06 de la génération C8 et la Cadillac CT5-V Blackwing, pour n'en citer que quelques-unes. La liste complète des voitures est disponible sur le site web de Forza.

En ce qui concerne les graphismes, Forza Motorsport offre des paramètres ajustables pour la qualité et la performance avec un ray tracing jusqu'à 60 images par seconde. Il s'agit sans conteste du meilleur opus, que ce soit en mode poursuite, en mode photo ou en mode rediffusion pour voir où vous pouvez gagner un dixième de plus sur votre temps au tour. Les courses en vue cockpit offrent désormais des réglages de dérive de la tête, ce qui permet de déplacer automatiquement la vue vers la gauche ou la droite dans les virages. Et voici un détail intéressant pour les joueurs de longue date de Forza : Le volant numérique en vue cockpit tourne désormais à plus de 90 degrés de gauche à droite dans les virages.

Et ce n'est pas tout. Turn 10 Studios considère ce lancement non pas comme un jeu complet, mais plutôt comme une base solide qui sera mise à jour avec du contenu frais pour les années à venir. Certains de ces contenus seront gratuits, tandis que d'autres apparaîtront sous forme de packs téléchargeables à acheter. Turn 10 Studios n'est pas encore prêt à partager un calendrier de mise à jour spécifique, mais nous avons appris que la boucle de la Nordschleife du Nürburgring - qui n'est pas incluse dans le titre au lancement - arrivera au printemps 2024 sous la forme d'un circuit numérique entièrement remodelé.

Ce qui est familier

Si vous avez joué à FM7 ou à l'un des récents titres Horizon en monde ouvert, vous vous sentirez très à l'aise ici. Les améliorations des véhicules sont regroupées de la même manière, mais vous devez maintenant les débloquer petit à petit avant de les installer virtuellement. Vous utilisez également des points pour acquérir des améliorations au lieu de crédits, et le seul moyen de gagner des points et de débloquer des améliorations est - vous l'avez deviné - de rouler. Ainsi, même si vous êtes un pilote de niveau 100 avec une Honda S2000 à moteur V12 dans votre garage, vous n'obtiendrez pas d'échappement sport ou de pneus de course pour votre nouvelle Porsche 911 GT3 tant que vous n'aurez pas fait de tours avec cette voiture.

Vous trouverez également quelques nouveaux réglages à peaufiner. La géométrie de la suspension vous permet de régler le roulis ainsi que les flexions. Pour ceux qui courent avec un volant, il existe des paramètres de feedback de base qui sont spécifiques au véhicule. Les réglages semblent également plus précis. Par exemple, le réglage de la répartition des freins n'entraîne plus de modifications apparemment aléatoires de la distance de freinage.

Pour les passionnés d'automobile, la création de peintures et de designs personnalisés est identique à celle des jeux Forza précédents. Vous pouvez importer vos anciennes créations pour les utiliser ici, et tous les designs sont toujours partageables si vous le souhaitez. En revanche, vous pouvez désormais désactiver les livrées personnalisées des voitures de vos adversaires si vous en avez assez de voir des Toyota Supra avec des décalcomanies tribales, des Dodge Charger orange avec des drapeaux sur le toit ou des Volkswagen blanches portant le numéro 53.

Loin d'une simulation, pas tout à fait un jeu d'arcade

Après avoir passé plusieurs heures derrière un volant Logitech G920 modifié, nous sommes un peu déçus. Il ne s'agit pas d'un véritable jeu de simulation de course dans la veine de rFactor 2 ou d'Assetto Corsa Competizione, et pour être franc, il ne devrait pas l'être. La communauté des passionnés de simulation de course dépense des milliers d'euros en équipement pour obtenir une expérience réaliste, alors que vous pouvez vous amuser avec Forza Motorsport à l'aide d'une simple manette de Xbox. Même si toutes les aides à la conduite sont désactivées, les voitures sont relativement faciles à gérer.

Malheureusement, cette convivialité signifie que ceux qui recherchent un plus grand défi ne sont pas comblés. Par exemple, nous avons pris le volant d'une Koenigsegg Jesko au Mans, toutes les assistances étant désactivées. Après quelques tours d'entraînement, nous avons bouclé le tour de l'ancien circuit en 3 minutes et 31 secondes. Il est vrai qu'il est assez facile de faire un tour rapide au Mans avec une voiture qui roule à 430 km/h sur Mulsanne. Mais nous parlons ici d'une puissance de 1 600 chevaux aux roues arrière, sans aucune assistance, et d'un temps équivalent à celui de la Ford GT40 du milieu des années 1960. Au risque de passer pour un vieux con, il ne suffit pas d'aller au Mans et de faire un 3:31.

Cela nous a incités à explorer plus avant l'aspect sim-vers-arcade. Appuyez sur l'accélérateur d'une Mustang Shelby GT500 2020 en deuxième vitesse et vous n'obtiendrez aucun patinage en ligne droite. De même, les voitures de course surpuissantes ont un niveau d'adhérence étonnamment élevé, ce qui permet de freiner tardivement et de sortir des virages à plein régime sur pratiquement toutes les vitesses, sauf la première, avec une assistance réduite. Il est clair que Turn 10 Studios ne veut pas que l'expérience soit trop intimidante pour les joueurs. Mais après six ans et de nombreux titres Forza Horizon sur le thème de l'arcade qui se déchaînent dans les rues, ne pourrions-nous pas obtenir quelque chose de plus réaliste pour les circuits de course ?

Et pourtant, il ne s'agit pas non plus d'une expérience purement arcade. La physique des véhicules est nettement meilleure que celle de FM7 et bien meilleure que celle d'Horizon, surtout entre les différents véhicules et les différentes plates-formes de motorisation. En nous lançant dans la Builder's Cup (essentiellement la série de tutoriels) avec une Subaru WRX STI S209, nous avons pu évaluer le sous-virage bien mieux qu'auparavant. Cela est possible grâce au retour de force et au son, qui, soit dit en passant, est exceptionnel. Les bruits de crissement des pneus accompagnés de tiraillements et de vibrations sur les roues permettent d'identifier facilement le frottement de la gomme, et le même type de corrections que dans la vie réelle fonctionne dans le jeu.

Pour la deuxième série de courses, nous avons opté pour une Hyundai Veloster N à traction avant. C'était un régal de faire tourner la voiture dans un virage avec un survirage à l'accélération suivi d'un coup d'accélérateur. On pouvait entendre et sentir quand les pneus avaient de l'adhérence, et il en allait de même pour une Toyota Supra à propulsion arrière. Il s'agit d'une nette amélioration par rapport à FM7 ; la précision rend Forza Motorsport tout à fait agréable et satisfaisant lorsque vous y arrivez. Malheureusement, c'est un peu trop facile.

Il est possible que cette facilité soit bénéfique pour les événements multijoueurs. Dans le passé, s'aventurer en ligne dans le monde de Forza ressemblait plus à une étude de cas sur la façon de chasser les autres voitures de la piste ou de se faire chasser par quelqu'un qui n'aimait pas votre nom d'utilisateur. En théorie, des commandes conviviales et un meilleur retour d'information devraient permettre d'obtenir de meilleurs pilotes pour la compétition en ligne. Mais pour ceux qui préfèrent rebondir sur les murs et les autres voitures, Forza Motorsport utilise un système de pénalités bien plus complexe et plus percutant (jeu de mots).

Chaque collision et sortie de piste est analysée au cas par cas, même en cas de contact extrêmement mineur. Certains diront que l'analyse est un peu trop sensible, mais le résultat final est soit une absence de pénalités, soit une perte de temps. Si vous vous placez en tête, cela peut vite s'accumuler. Et si vous êtes un récidiviste, certains défis en ligne ne vous seront peut-être pas accessibles du tout. Il ne s'agit certainement pas d'un simple effort pour améliorer l'expérience en ligne des joueurs, mais nous ne verrons pas ce que cela donnera avant le lancement complet du jeu.

Forza Motorsport VS Gran Turismo® 7

Forza Motorsport ne séduira jamais les amateurs de simulation de course sur PC, mais si vous avez gardé 600 euros pour vous décider entre ce jeu et Gran Turismo® 7 sur la PlayStation 5 de Sony, la décision est difficile à prendre. Nous n'avons eu qu'une expérience limitée avec le dernier titre de GT, mais il reste le meilleur choix pour les joueurs de console à la recherche de plus de simulation dans leur vie de pilote numérique. Faire de bons tours demande un peu d'entraînement, et GT7 vous oblige à travailler plus dur pour obtenir la supercar que vous voulez.

En revanche, l'achat de la version premium de Forza Motorsport vous permet de disposer d'une pléthore de bolides surpuissants dans votre garage dès le premier jour, et d'obtenir suffisamment de crédits pour acheter à peu près tout ce que vous voulez dès le départ. Ce n'est pas une mauvaise chose, car certains joueurs n'ont ni le temps ni l'envie de passer des heures à accumuler des compétences et des crédits avec une Mazda Miata. Mais il y a des avantages à apprendre à marcher avant de courir.

Si ce n'est pas votre cas, Forza Motorsport vous permettra de courir dès le début. Et son côté décontracté reste suffisamment réaliste pour susciter des sourires lorsque vous perdez une demi-seconde sur votre temps au tour. Et l'on sent que le jeu va devenir beaucoup plus grand que GT7 dans les mois et les années à venir. Ce type de variété est certainement attrayant pour les joueurs et les coureurs qui recherchent l'individualité dans un monde virtuel plus vaste. Elle peut ouvrir la voie à une pléthore de personnalisations, ce qui n'est pas si facile à faire dans le monde des courses numériques en ligne.

Forza Motorsport sera lancé sur Xbox Series X/S et PC le 10 octobre prochain. Il sera disponible sur Steam et pour les membres du Xbox Game Pass, mais ceux qui achètent l'édition Premium y auront accès dès le 5 octobre.

