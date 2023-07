Le prochain Forza Motorsport fait, sans l’ombre d’un doute, parti des jeux les plus attendus pour la fin fin de l’année 2023. En attendant son arrivée, Chris Esaki, le directeur créatif du projet chez Turn 10 (le développeur), a donné plus de précisions sur cet opus à travers un nouveau Forza Monthly.

Cet épisode est divisé en deux parties, avec une cinquantaine de minutes dédiée à la version Motorsport et l’autre moitié à Horizon. De plus, un article sur le blog officiel, revient sur les éléments présentés dans la vidéo et dévoile de nouvelles images. Voici ce qu’il faut retenir

Une IA revue

L’IA de ce 8e Forza Motorsport sera encore plus poussée que dans les versions précédentes. Vos adversaires sur la piste seront plus intelligents, rapides (d’une dizaines de secondes dans certains cas) et incisifs, et de nouvelles options d’ajustement de difficulté pour les joueurs remplaceront les boosts de vitesse artificiels, pour plus de réalisme.

Une physique de meilleure qualité

Pour la physique, le modèle de pneu du jeu a été revu, passant d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz à 360 Hz. Cette amélioration permet un rendu 24 fois supérieur et offre une réactivité six fois plus rapide par rapport au dernier opus. Turn 10 a expliqué que ces améliorations étaient dû au passage à la nouvelle génération de consoles (Xbox Series X/S) qui leur a offert de nouvelles possibilités en termes de réalisme pour la physique et la maniabilité.

Les deux grands absents

Certains joueurs seront peut-être déçus d’apprendre que les modes de jeu "drift" et "drag" ne seront pas disponibles lors du lancement de Forza Motorsport. Les développeurs ont préféré se concentrer sur l’essence même des courses sur circuit pour offrir une expérience plus authentique et immersive.

Enfin, quelques extraits de gameplay sur le circuit de Kyalami (qui a déjà accueilli la F1, en Afrique du Sud) ont été présentés et il faut avouer que les effets sonores sont de bonnes factures mais les vidéos de ce genre sont encore trop peu nombreuses pour se faire une idée.

La sortie de Forza Motorsport est prévue pour le 10 octobre 2023 en exclusivité sur Xbox Series X|S et PC ainsi que dans le Xbox Game Pass et PC Game Pass.