Barbie est un modèle ambitieux pour les jeunes filles depuis sa création en 1959. Évoluant avec les temps qui changent, elle représente le style, l'indépendance et l'expression de soi tout en illustrant le potentiel de tout faire. Elle a de nombreux partenariats entre Warner Bros Pictures, Mattel et Xbox (pour ne citer qu’eux) et ajoute désormais une nouvelle corde à son arc.

En lien avec le nouveau film "Barbie", qui sort le 19 juillet en France, Xbox a ajouté du contenu à Forza Horizon 5, y compris les toutes premières poupées Xbox Barbie. Les joueurs peuvent également prendre la route dans la Chevrolet Corvette 1956 classique de Barbie avec sa conversion EV ou le pick-up GMC Hummer EV 2022 de Ken, qui sont disponibles en téléchargement depuis le centre de messagerie du jeu.

Également disponible en cadeau, une Xbox Series S Barbie qui a été intégrée à la Barbie DreamHouse. La console comprend des façades interchangeables conçues d'après les tenues à l'écran, distinctes, de Barbie et Ken. Le concours de cadeaux commence le 10 juillet sur Xbox et Microsoft Rewards.

Barbie : une fan de voitures

En plus de la console Corvette et Xbox sur le thème de Barbie, Microsoft met en lumière certains des développeurs de "Barbie" du monde réel avec une vidéo mettant en évidence les femmes qui travaillent dans les coulisses de la franchise Forza. Dans la vidéo, elles parlent de leur propre parcours professionnel, de leurs motivations et de leurs relations personnelles avec Barbie. La vidéo est disponible via Xbox et sera diffusée lors d'un événement spécial en direct le 14 juillet depuis le monde de Barbie.

Un fait peu connu à propos de Barbie est qu'elle possède toute une collection de voitures. En plus de la Chevrolet Corvette de 1956, elle a déjà été vue au volant d'une Corvette C4 des années 1980 ainsi que de modèles plus récents de Corvettes C5 et C7. Elle a également été vue dans une Jeep Wrangler et, plus récemment, une Tesla Model X.