2023 restera l'année de l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle et en a parlé. Tout le monde la veut, certains la craignent et d'autres en font l'éloge. Un engouement mondial qui touche de nombreux aspects, dont l'automobile. Combien de fois, ces derniers mois, a-t-on parlé d'IA et de mobilité ? On ne le compte plus.

Aujourd'hui, certains utilisent le terme "intelligence artificielle" pour décrire certains aspects de leurs technologies, bien que le moment ne soit pas encore réellement venu. Pour certains, une IA, c'est HAL 9000 de 2001 L'Odyssée de l'espace, Skynet de Terminator ou n'importe quel droïde apparu dans un film, de La Guerre des étoiles à Blade Runner. La réalité d'aujourd'hui nous apprend qu'il s'agit d'ordinateurs connectés au web et éduqués par des milliards et des milliards d'informations.

Nous sommes donc encore loin des scénarios de science-fiction, mais quelque chose bouge et la route semble tracée : l'intelligence artificielle va de plus en plus s'emparer de nos voitures. Voici où et comment.

La véritable conduite autonome

La conduite autonome fait l'objet de discussions depuis un certain temps. Certains constructeurs y croient encore, d'autres semblent avoir jeté l'éponge, soit définitivement, soit en attendant que le moment soit venu. On trouve aujourd'hui les premiers exemples de niveau 3, c'est-à-dire avec des possibilités limitées de laisser la voiture gérer la direction, les freins et l'accélérateur. L'intelligence artificielle pourrait être le véritable tournant.

Des voitures capables de se conduire elles-mêmes grâce à des capteurs de plus en plus sophistiqués et précis (radars, caméras, lidar), dont les données sont traitées en temps réel par une IA capable de prendre des décisions dans différents scénarios. De la circulation urbaine aux longs trajets sur autoroute. Des systèmes capables d'apprendre au fur et à mesure, afin de s'adapter au mieux aux différentes situations. Des systèmes dotés de fonctions prédictives, basées sur des informations provenant du système de navigation par satellite ou de sources externes.

Des questions demeurent, bien sûr, comme la responsabilité en cas d'accident (au Royaume-Uni, elle incombera aux constructeurs) et les choix à faire par l'IA en cas de danger. Une question abordée par la plateforme en ligne Moral Machine, développée au sein du MIT (Massachusetts Institute of Technology) dont l'objectif est de créer un code moral à enseigner aux intelligences artificielles.

Un prototype de taxi autoguidé Nissan à Londres

Infodivertissement avancé

Aujourd'hui déjà, nous sommes habitués à monter dans des voitures équipées d'écrans de plus en plus grands. Les instruments numériques, les écrans pour les passagers avant et arrière, les affichages tête haute en réalité augmentée sont monnaie courante ; à l'avenir, ils seront encore plus performants grâce à l'intelligence artificielle.

Des assistants vocaux évolués, DS s'y essaie déjà avec l'intégration de ChatGPT sur ses modèles, capables d'effectuer des actions complexes pour gérer tous les aspects de la voiture, même automatiquement, avec des interactions plus fluides et plus efficaces. Là encore, le logiciel sera capable d'évoluer au fil du temps, apprenant quelles pistes musicales jouer en fonction de la personne qui conduit. Les mises à jour OTA (over the air) deviendront également encore plus précises et ponctuelles, permettant à la voiture de rester en phase avec son temps.

Mieux vaut prévenir que guérir

Combien de fois avons-nous mis la voiture en marche pour nous rendre compte d'une panne inattendue ? Les phares s'allument et il faut se rendre chez le garagiste pour réparer les dégâts, ce qui entraîne des dépenses considérables. Dans ce cas, l'intelligence artificielle aidera à surveiller en permanence l'état de santé de la voiture, grâce à des contrôles complets permettant de prévenir à temps tout dysfonctionnement.

Les fonctions prédictives de l'intelligence artificielle permettent de réduire les coûts et les risques, une voiture qui ne fonctionne pas correctement n'est en effet pas une voiture sûre.

BMW Proactive Care

Le meilleur itinéraire

Si vous conduisez régulièrement une voiture électrique, vous le savez déjà : le GPS est un outil essentiel, car il inclut les stations de recharge dans l'itinéraire. Parfois même, il réserve automatiquement la station de recharge, pré-refroidit les batteries au bon moment afin qu'elles soient prêtes à faire le plein de manière optimale.

Grâce à l'intelligence artificielle, cet aspect connaîtra également une évolution majeure, avec un recalcul de l'itinéraire en temps réel en cas de modification du trafic, des conditions météorologiques ou du style de conduite. La gestion de la batterie sera également encore plus précise.

Toujours connecté

Nous vivons dans un monde d'acronymes et l'un des plus utilisés dans le domaine de la technologie est l'IoT, l'internet des objets. Un acronyme qui identifie chaque objet connecté au réseau. Pas seulement les smartphones, mais aussi les appareils ménagers, les lampes, les systèmes d'alarme et les voitures. Un réseau mondial pour communiquer avec tout ce qui nous entoure, grâce bien sûr à l'intelligence artificielle.

C'est sur l'IdO que reposent les villes intelligentes, ces villes tant vantées où les feux de signalisation, les bâtiments et les véhicules sont connectés et communiquent entre eux. Un ensemble d'informations à trier pour éviter les embouteillages et les accidents. Une sorte de résumé des quatre points évoqués plus haut : seules des voitures capables de se conduire elles-mêmes et dotées d'un système d'infodivertissement évolué peuvent permettre la naissance de villes capables de se gérer elles-mêmes grâce à l'IA. Des véhicules qui communiquent avec d'autres véhicules (en parlant d'acronymes, on parle dans ce cas de V2V, Vehicle To Vehicle) pour signaler leur présence ou des obstacles sur le parcours, des feux de circulation qui anticipent le feu rouge, etc. Le tout géré par un logiciel complexe qui s'adapte en fonction des conditions.

Le système d'infodivertissement de Mercedes

Les dangers

Les points évoqués ci-dessus se situent entre la science et la science-fiction. Ce sont des technologies en développement, parfois encore immatures, mais qui font partie des plans des constructeurs et des grands noms de la technologie. Mais comme des centaines et des centaines de livres et de films hollywoodiens nous l'ont appris, l'intelligence artificielle comporte aussi des risques.

Il ne faut certes pas craindre la révolte des machines, mais s'appuyer sur des logiciels de plus en plus complexes ne résout pas toujours les problèmes. Il arrive même qu'elle en crée. C'est le cas de la cybersécurité : les milliards de données qui circulent sur le réseau doivent être blindées et à l'épreuve des pirates. Le risque n'est pas seulement de voir ses données personnelles tomber entre les mains de personnes malveillantes, mais aussi de se faire voler son véhicule ou, c'est un cas limite bien sûr, de ne plus en avoir le contrôle parce que quelqu'un a réussi à s'introduire à distance dans le système de gestion de la direction, de l'accélérateur et des freins.

C'est pourquoi une norme de cybersécurité pour les voitures, appelée ISO 21/434, a été créée en 2021 pour guider les constructeurs dans le développement de systèmes sécurisés et à l'épreuve des intrusions.