La voiture comme un smartphone ? D'une certaine manière, c'est déjà une vieille nouvelle, étant donné que "les vraies nouveautés de la prochaine génération de voitures seront les logiciels, les semi-conducteurs et l'intelligence du produit". Pour Luca De Meo, PDG de Renault et président de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), "c'est ce qui changera l'expérience du client".

La technologie ? Elle représentera 40 % de la valeur de la voiture

Luca De Meo s'est exprimé lors de l'inauguration du salon Vivatech à Paris, et il n'a pas eu besoin de termes pointus comme l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle ou les jumeaux numériques pour faire passer son message au public. Il a clairement expliqué que "les machines deviendront des objets évolutifs, intelligents et connectés qui apprendront".

"Je dis toujours que si l'on examine la question du point de vue du client, l'élément fondamental est que toute la technologie que nous mettrons en place, l'électronique et les logiciels, représentera d'ici 2030 40 % de la valeur d'une voiture ", a-t-il déclaré. "Aujourd'hui déjà, les véhicules ont plus de 100 millions de lignes de code, plus qu'un avion, et ce chiffre va augmenter.

L'Europe a besoin d'une stratégie industrielle forte

M. De Meo a également parlé de l'Europe, affirmant qu'une stratégie forte dans le secteur automobile est nécessaire pour récupérer le terrain perdu face à Tesla, sans parler de la Chine où les VE et les systèmes liés à la technologie sont en plein essor. "Techniquement, je pense que nous pouvons faire à peu près tout en Europe et je ne vois pas de limites à nos capacités d'ingénierie", a expliqué De Meo. "Mais il est clair qu'il faut s'assurer d'être présent dans toute une série de segments, tels que les semi-conducteurs ou la chaîne de valeur des voitures électriques.

Concept Human First Vision

M. De Meo a poursuivi en ces termes : "Il y a certainement de nombreux fonds qui, par exemple, dans le cadre du Green Deal, ont été donnés pour aller dans cette direction, mais d'un autre côté, l'Europe a tendance à faire beaucoup de réglementation. [Nous avons besoin d'un pont entre ces deux choses et ce pont s'appelle la stratégie industrielle. Dans le monde de l'automobile, nous faisons partie de la solution et nous voulons donc avoir notre mot à dire dans la définition des règles du jeu.

M. De Meo reconnaît qu'il s'agit d'un processus à long terme, mais qui commence dès maintenant. Il s'agit d'une stratégie qui, selon lui, devrait faire appel à la contribution des constructeurs automobiles.

"Mais la stratégie est également mise en œuvre au fil des ans ; nous ne demandons qu'une place à la table de discussion", a-t-il déclaré. "Nous sommes ceux qui fabriquent les choses, qui investissent de l'argent sur le site . Et je parle de 250 milliards dans les six ou sept prochaines années rien que pour l'électricité".

M. De Meo au salon Vivatech à Paris.

Les paroles de M. De Meo n'ont pas été prononcées uniquement pour faire de l'effet. Lors du salon Vivatech, Renault a présenté le véhicule conceptuel Human First Vision (également connu sous le nom de H1st Vision), équipé de toutes sortes de systèmes technologiques tels que des serrures biométriques, des appareils de surveillance de la santé et bien d'autres choses encore. Il s'agit d'un produit de Software Republique, un consortium d'entreprises composé de Renault, Atos, Dassault-Systems, Orange, STMicroelectronics et Thales.

"Nous avons besoin d'une stratégie industrielle forte", a conclu M. De Meo.