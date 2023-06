Selon franceinfo, le gouvernement souhaite abaisser l'âge minimum pour passer son permis de conduire à 17 ans et les dernières expertises juridiques sont en cours pour valider cette évolution. Car si depuis 2014, il est possible de commencer la conduite accompagnée à 15 ans (au lieu de 16) et de passer l’épreuve du permis de conduire à 17 ans et demi, l’âge minimum pour obtenir le sésame rose n’a toujours pas bougé.

La première ministre Elisabeth Borne envisage d'annoncer cette mesure la semaine prochaine, lors de la présentation du plan pour la jeunesse du gouvernement issu du Conseil national de la refondation dédié à la jeunesse.

Une mesure qui vise “l’épanouissement de la jeunesse"

Selon plusieurs ministres, la demande de l'abaissement de cet âge minimum est un sujet récurrent depuis 2019. Cette mesure serait censée favoriser le désenclavement et l’insertion professionnelle des jeunes. Car si une personne de moins de 18 ans n’a aucun problème de déplacement si il vit à Paris ou aux alentours, la situation est jugée beaucoup plus complexe pour les jeunes visant loin des villes et qui ont parfois plus d’une heure de trajet pour accéder ne serait-ce qu’au cinéma le plus proche.

Pour en revenir à 2019, une députée de la majorité avait déposé sur le bureau de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe un rapport qui préconisait une réforme du permis de conduire pour les jeunes en conduite accompagnée jusqu'à 18 ans, uniquement sur le territoire national, comme c'est le cas au Royaume-Uni.

Emmanuel Macron souhaite parvenir à un million d'apprentis par an d'ici à 2027 car ne pas avoir de voiture serait un vrai frein selon un proche du président (d’après franceinfo). La France ne serait pas le premier pays d’Europe à prendre une telle décision puisque conduire seul dès 17 ans est possible, notamment en Irlande ou en Slovaquie.

De leur côté, les Républicains ont déposé il y a trois semaines une proposition de loi pour abaisser la limite d'âge, non pas à 17 ans, mais à 16 ans. Tout ceci fait tout de même poser quelques questions en matière de sécurité routière…