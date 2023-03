Le mythe de l'AC Cobra revit. L'emblématique roadster américain renaît au Royaume-Uni, avec AC Cars qui dévoile la GT Roadster. Annoncé par un teaser en décembre dernier, c'est maintenant l'heure des premières photos officielles de la voiture de sport, tandis qu'en avril nous découvrirons toutes ses spécifications techniques.

Mais une information a déjà filtré : la GT Roadster conserve l'esprit américain et s'appuie sur un V8 rugissant.

Un design old school

À première vue, la GT Roadster semble tout droit sortie des années 60. Les passages de roues bombés, les phares ronds et le look intemporel sont un hommage évident aux lignes du premier modèle qui est devenu un symbole de statut social aux États-Unis il y a plus d'un demi-siècle.

AC Cobra GT Roadser

AC Cars a cependant ajouté une touche personnelle et moderne, avec des phares LED, de gros pneus Michelin conçus pour la piste, un système de freinage généreux et une carrosserie en fibre de carbone.

Il n'y a pas de photos spécifiques du cockpit, mais d'après ce que nous pouvons voir, l'intérieur a également été modernisé avec une série d'écrans, mais sans rendre l'équipement technologique trop complexe.

Un V8 pur

Comme mentionné, l'héritière de la Cobra sera révélée en détail dans quelques semaines, mais nous savons déjà que sous le capot se trouve un V8 5.0 suralimenté d'origine Ford produisant 663 ch et 780 Nm de couple sans aucune électrification. Cette incroyable puissance est transmise uniquement aux roues arrière par l'intermédiaire d'une transmission manuelle à 6 rapports ou d'une automatique à 10 rapports, selon le choix du client.

AC Cobra GT Roadser

Avec un poids total d'environ 1,5 tonne, le GT Roadster abat le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et peut atteindre une vitesse de pointe de 280 km/h. Également homologuée pour la route, elle peut déjà être commandée pour environ 300 000 euros.