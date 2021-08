L'histoire entre Ford et Carroll Shelby est jalonnée de succès en compétition, mais aussi sur la route avec des modèles érigés désormais au rang d'icônes. En 2003, la firme américaine et Carroll Shelby ont annoncé s'associer une nouvelle fois pour donner naissance à une nouvelle Cobra. En 2004, Ford présente la Ford Shelby Cobra Concept, un modèle aux lignes très musclés et à la motorisation très... américaine.

Il s'agit d'un prototype fonctionnel destiné à évaluer la viabilité d’une production en série. La version de série justement, elle devait arriver en 2007. Mais cette même année, il commençait déjà à y avoir les prémisses de la crise financière de 2008, ce qui a contraint la firme à l'ovale bleu d'abandonner ce projet. Ce concept-car roulant restera donc un modèle unique.

Pour cette Cobra moderne, Ford et Carroll Shelby ont souhaité reprendre ce qui avait fait le succès du modèle d'antan, à savoir un petit roadster propulsé par un "big-block" placé sous le capot avant, à savoir un V10 6,4 litres de 613 chevaux. Le moteur est associé à une boîte de vitesses manuelle placée au niveau de l'essieu arrière pour une répartition des masses idéale de 50/50.

Concernant la partie châssis, certains auraient en revanche un peu plus de réserve aujourd'hui, puisque le concept repose sur un châssis en treillis fait d’aluminium collé et soudé. En d'autres termes, ce n'est pas forcément ce qui se fait de mieux en matière de rigidité.

La voiture embarque également quelques éléments techniques empruntés à la Ford GT de 2005, dont la boîte de vitesses justement, mais aussi quelques éléments du châssis et des suspensions. Et pour tenter de stopper les velléités du V10, des freins Brembo à étriers monoblocs à quatre pistons ont été installés.

Ce concept-car, qui vient de s'échanger contre 2,64 millions de dollars (environ 2,252 millions d'euros) aux enchères à Monterey, en Californie, est loin d'être une maquette de salon. En 2004, lors de sa présentation, Carroll Shelby, alors âgé de 81 ans, a enchaîné plus de 240 kilomètres à son volant sur le circuit Irwindale Speedway.

Avant de trouver un nouvel acquéreur, ce concept était entre les mains de Chris Theodore depuis 2017, qui était vice-président de Ford à l’époque de sa conception. Le concept a fait l’objet d’une remise à neuf, puis il a été homologué et immatriculé pour la route aux États-Unis. En espérant que son nouveau propriétaire en profite comme il se doit, comme un certain Carroll Shelby en 2004 par exemple...