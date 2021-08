Les rumeurs vont bon train à propos d'un véhicule qui, franchement, est plutôt amené à quitter la scène discrètement. Il s'agit de la Ford GT qui est en fin de course, et dont on peut attendre une édition finale soignée pour mettre fin à sa production en 2022, peut-être avec quelques chevaux de plus, histoire de... Sauf qu'au contraire, Ford est peut être en train de nous réserver une grosse surprise : un V8 !

Il est important de comprendre que "peut-être" est le mot clé ici. Nous n'avons aucune preuve définitive que Ford prévoit effectivement un moteur V8 pour la GT. Ce que nous avons, c'est une rumeur non confirmée d'une source anonyme qui suggère simplement qu'un V8 7,3 litres boosté pourrait remplacer l'actuel V6 EcoBoost.

Rumeur à laquelle viennent s'ajouter ces photos d'espionnage toutes fraîches, montrant une GT qui a clairement un arrière et un capot moteur modifiés. De plus, elle a été surprise près d'un centre de test de l'EPA (pour l'homologation des véhicules), non loin du siège mondial de Ford à Dearborn.

Galerie: Ford GT V8 photos espion

9 Photos

C'est en réalité la deuxième rumeur de Ford GT V8 que nous entendons en peu de temps. Un rapport précédent citait une autre source anonyme qui avait entendu une voiture de test GT dont le son ne ressemblait à aucun autre modèle de deuxième génération.

Sur ces photos, le bouclier arrière est dépourvu de sa grille inférieure et de son diffuseur, et des pare-chocs de fortune sont visibles. Les embouts d'échappement sont très différents, et si vous regardez attentivement juste devant le spoiler, vous verrez ce qui ressemble à un bouchon d'huile. Quelle que soit l'utilité de ce bouchon, vous ne le trouverez pas à cet endroit sur une GT classique, il y a donc quelque chose de mécaniquement différent ici.

Soyons, clairs, rien n'est sûr ici. D'autant que Ford pourrait utiliser une carrosserie de GT pour tester quelque chose qui n'a rien à voir avec la GT. Ce ne serait pas la première fois qu'un constructeur automobile cacherait un nouveau groupe motopropulseur dans un emballage familier. Il est également possible que ce soit le prélude à un modèle réservé à la piste. Quant à l'intégration d'un V8 de 7,3 litres dans l'espace du 3,5 litres, les moteurs à poussoirs sont assez compacts par rapport aux moteurs à double arbre à cames en tête. En termes de taille, cela devrait être faisable sans trop d'efforts.

Voici une dernière réflexion sur cette idée de V8 : la Ford GT de deuxième génération doit terminer sa production en 2022. À ce moment-là, il s'agira presque certainement de la dernière supercar à combustion interne de Ford. Nous ne parlons donc pas seulement de la fin de la GT, mais de la fin d'une époque. De ce point de vue, lâcher un V8 sous la vitre pour un dernier baroud d'honneur n'est pas seulement une façon appropriée de se retirer en beauté. C'est presque obligatoire.