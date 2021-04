Sur internet, lorsqu'on souhaite acheter une voiture, on trouve tout et n'importe quoi. Certains modèles sont récents et bien entretenus, d'autres sont vieillissants et en mauvais état (et inversement). On trouve aussi des voitures rares et parfois très chères qui se vendent à des centaines de milliers d'euros.

En revanche, ce que l'on trouve rarement, ce sont les restes d'une voiture qui après un accident puis un incendie, se retrouve en vente aux enchères. Cela peut paraître franchement bizarre, et pourtant, ce n'est pas une blague, cela existe.

Les morceaux d'une Ford GT de 2005 vont être mis en vente sur le site Copart. La supercar est complétement méconnaissable, elle n'a plus de carrosserie et parmi les seuls éléments distinctifs il y a les roues (en très mauvais état) et le moteur, un V8 de 5,4 litres qui a mauvaise mine et incapable de développer ses chevaux.

Avec un état pareil, inutile de vous préciser qu'il est impossible de réparer et ou de restaurer cette Ford GT. Le mieux que vous puissiez faire et de récupérer les quelques bouts restants et de détourner leur fonction.

On ne sait pas ce qui est arrivé à cette voiture mais les images témoignent de la souffrance subie. La vente est en ligne (lien en fin d'article) mais il n'est pour l'instant pas possible d'enchérir. Il n'y a aucune indication du prix, elle trouvera probablement preneur pour quelques centaines ou milliers d'euros avec un peu de chance. L'annonce nous apprend que cette Ford GT est noire, sans ce descriptif, on n'aurait même pas pu deviner sa couleur.

Une Ford GT de la même année et en bon état se vend à des centaines de milliers d'euros. Sur les sites de petites annonces, certaines sont affichées à environ 300'000 euros, d'autres sont bien plus chères et flirtent avec les 500'000 euros.