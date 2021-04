Ce dont nous allons vous parler ne restera pas dans l'histoire comme étant la course-poursuite la plus riche en adrénaline de l'histoire. Ce n'était pas particulièrement long, spectaculaire ou digne d'un film. Cela s'est terminé de manière abrupte et peut-être prévisible.

C'est un coup de folie qui aurait pu mal se terminer, mais qui, heureusement, n'est devenu qu'un conte plutôt bizarre.

Une échappée trop brève

Le récit nous vient directement des réseaux sociaux de la Oakland Highway Patrol en Californie, à quelques kilomètres de San Francisco. Sur l'autoroute, une voiture de patrouille (Dodge Charger) s'est arrêtée à côté d'un Maserati Levante qui roulait à une vitesse supérieure à celle autorisée. Nous vous rappelons que les limitations de vitesse sur la plupart des autoroutes californiennes sont comprises entre 55 et 65 mph (89-105 km/h).

En voyant la voiture de patrouille, le conducteur de la Maserati a accéléré à plus de 100 mph (environ 160 km/h) et a ensuite complètement perdu le contrôle du SUV. À ce moment-là, la Maserati a quitté la route et s'est encastrée sous un viaduc. Les photos publiées par la police montrent le SUV complètement détruit et déformé par l'impact. C'est un miracle que le conducteur s'en soit sorti indemne.

Des problèmes avec la justice et... sa copine.

"Nous aurions pu deviner que la poursuite serait de courte durée", a déclaré l'officier de police David Arias au journal San Francisco Gate. "Il n'a pas fallu longtemps pour que le conducteur perde le contrôle. Au lieu de continuer tout droit, il a fait un virage soudain à gauche et est sorti de la route, s'écrasant sous le pont de l'autoroute. C'est étonnant qu'il ne soit pas mort", a admis Arias.

Le conducteur de 32 ans était seul dans le Levante. D'après l'enquête, la Maserati appartenait à la petite amie de l'homme. Le conducteur devra maintenant répondre aux accusations de conduite dangereuse et faire face aux conséquences dans son couple.